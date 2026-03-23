Daftar Sektor yang Wajib WFO dan Boleh WFH

Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, resmi mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang akan mulai efektif diberlakukan segera setelah periode Lebaran 2026 usai. Simak sektor yang berlaku WFH.
Kebijakan ini dirancang sebagai langkah strategis nasional untuk melakukan efisiensi energi di tengah lonjakan harga minyak dunia akibat ketegangan geopolitik. Berdasarkan data terbaru Maret 2026, berikut adalah rincian sektor yang terdampak dan yang dikecualikan:
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan roda ekonomi dan pelayanan masyarakat tetap harus beroperasi 100% di kantor atau lapangan, antara lain:
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa penerapan WFH satu hari dalam seminggu diprediksi dapat menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hingga 20 persen per hari. "Ini adalah hitungan kasar untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan efisiensi energi di tengah tekanan global," ujar Purbaya di Jakarta (21/3/2026).
Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi aturan teknis melalui koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar implementasi di tingkat daerah berjalan seragam. (H-4)
WAKIL Ketua MPR Eddy Soeparno mendukung kebijakan karyawan bekerja dari rumah atau work from home/WFH setelah Lebaran. Ia mengingatkan WFH jangan sampai menghambat pergerakan ekonomi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved