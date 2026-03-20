Lonjakan Mudik, Pertamina Pastikan Pasokan BBM dan Elpiji di Pantura Aman

PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji tetap aman di sepanjang Jalur Pantai Utara (Pantura) guna mengantisipasi lonjakan arus mudik Idul Fitri 1447 Hijriah.

Langkah ini dilakukan dengan menyiagakan seluruh infrastruktur energi, mulai dari terminal BBM, hingga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang beroperasi 24 jam, serta layanan tambahan lainnya.

”Kami telah memetakan titik-titik rawan kemacetan di Pantura. Pertamina menyiagakan Layanan Motoris (Pertamina Delivery Service) yang siap mengantarkan BBM dalam kemasan langsung ke lokasi kendaraan yang terjebak macet,” ujar Vice President (VP) Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron dalam keterangan resmi, Jumat (20/3).

Baron mengungkapkan, seluruh infrastruktur mulai dari Terminal BBM hingga SPBU di jalur kritikal telah disiagakan 24 jam. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang diprediksi meningkat signifikan di jalur non-tol.

Ia kemudian meminta masyarakat untuk memenuhi tangki pengisian BBM kendaraan untuk kenyamanan berkendara.

“Kami berharap masyarakat bijak menggunakan energi, BBM dan elpiji sesuai kebutuhan,” tuturnya.

Salah satu SPBU yang berada di jalur Pantura adalah SPBU Muri di Tegal, Jawa Tengah. Disebut Muri lantaran pernah masuk Museum Rekor Indonesia (Muri) pada 2008, karena memiliki 107 toilet (31 toilet wanita, 11 toilet pria, dan 40 urinoir). Bukan hanya itu, SPBU ini juga memiliki kolam renang, serta fasilitas kursi pijat, mushola, pusat oleh-oleh yang melibatkan UMKM, dan kantin.

”Kami juga menyediakan tempat penginapan yang bersih dan terjangkau,” kata Manajer SPBU Muri Sinta Fitria.

Tak hanya di SPBU, Pertamina juga memiliki sejumlah tempat istirahat berbalut budaya lokal di wilayah Pantura. Antara lain, Danau Cinta Eco Resort yang dijuluki Bali van Sunda, yang terletak di Desa Energi Berdikari Walahar, Karawang, Jawa Barat.

”Danau ini awal mulanya mati dan terbengkalai,” ujar Manajer Danau Cinta Eco Resort, Enjang Ramdani.

Enjang mengatakan, Pertamina mengubah tempat itu menjadi destinasi wisata kreatif dan pusat ekonomi baru bagi masyarakat di Desa Walahar. Di sana, Pertamina menyulap danau yang awalnya terabaikan menjadi ajang edukasi energi baru terbarukan (EBT). Program ini merupakan bagian program lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) Pertamina.

Pertamina memberikan ruang bagi mitra binaan, yang merupakan bagian dari program ESG, untuk menjajakan produk lokal baik di dalam area SPBU dan rest area maupun di luar area.

Langkah ini bertujuan agar arus mudik tidak hanya menjadi sumber pergerakan orang, tetapi juga menggerakkan ekonomi daerah yang dilalui. (Ins)