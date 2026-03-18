Pertamina Regional Jawa Berbagi Energi Kebaikan dari Kepulauan Seribu hingga Pesisir Jawa Barat

Berbagi kepedulian menjadi jembatan yang menghubungkan kebersamaan dan harapan bagi sesama. Di bulan Ramadan, kepedulian menemukan jalannya dan kebersamaan terasa lebih hangat.

Melalui semangat tersebut, Pertamina Subholding Upstream Regional Jawa menghadirkan rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi, mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta, hingga pesisir Jawa Barat, dengan total lebih dari 2.400 penerima manfaat.

Manager Communication, Relations & CID Pertamina EP Regional Jawa, Pinto Budi Bowo Laksono, menyampaikan bahwa Safari Ramadan merupakan bagian dari komitmen Perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab sosial sekaligus memperkuat hubungan dengan masyarakat.

“Melalui Safari Ramadan ini, kami ingin menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan antara Perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Kolaborasi yang terbangun diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif dan berkelanjutan di wilayah operasi,” jelasnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (18/3).

Safari Ramadan menjadi agenda tahunan Perusahaan sebagai wujud komitmen dalam berbagi kebahagiaan sekaligus memperkuat kebersamaan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi selama bulan suci Ramadan.

Secara keseluruhan, kegiatan Safari Ramadan dilaksanakan oleh berbagai entitas di lingkungan Regional Jawa, di antaranya PHE OSES yang menjangkau 468 penerima manfaat, PHE ONWJ dengan sekitar 1.600 penerima manfaat, serta Pertamina EP Zona 7 yang menjangkau 400 penerima manfaat di berbagai wilayah kerjanya.

Di wilayah Kepulauan Seribu, PHE OSES melaksanakan Safari Ramadan dengan mengunjungi sejumlah pulau, antara lain Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pulau Sabira. Melalui program Ramadan Berbagi, perusahaan menyalurkan tali asih kepada anak yatim dan dhuafa, sekaligus berinteraksi langsung dengan masyarakat setempat.

Selain itu, PHE OSES juga menggelar Safari Ramadan di Kalijapat Shorebase, Jakarta, yang diikuti oleh jajaran manajemen dan pekerja. Kegiatan ini diisi dengan tausiyah, silaturahmi, serta penyaluran bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi sebagai bagian dari penguatan nilai kebersamaan di lingkungan perusahaan.

Sementara itu, PHE ONWJ menyalurkan bantuan kepada masyarakat rentan yang tersebar di wilayah pesisir Jakarta Utara, Karawang, Subang, Indramayu, hingga Cirebon. Penyaluran dilakukan secara bertahap melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, komunitas nelayan, serta organisasi masyarakat.

Pada lingkup Pertamina EP area Jawa bagian barat, kegiatan Safari Ramadan turut dilaksanakan di sejumlah wilayah kerja. Di Cirebon, bantuan disalurkan kepada anak yatim di sekitar kantor Klayan. Di wilayah Mundu, bantuan diberikan kepada anak yatim dari Yayasan Darul Hikmah, Yayasan Raudlatul Hidayah, dan Yayasan Nurul Ilmi Al Kimas.

Selanjutnya di Subang, bantuan menjangkau anak yatim di Desa Ciranggon, Desa Tegalsawah, Kelurahan Plawat, serta santri Pondok Pesantren Tegalsawah. Sementara di Pertamina EP Tambun Field, bantuan berupa paket sembako disalurkan kepada masyarakat di Kecamatan Jatisampurna melalui kolaborasi dengan pemerintah kecamatan setempat.

Tidak hanya di wilayah operasi, kegiatan Safari Ramadan juga dilaksanakan di Head Office Pertamina EP Jakarta melalui penyaluran bantuan kepada sejumlah yayasan, antara lain Yayasan Al-Risalah, Yayasan Al-Mubasysyrin, Yayasan Al-Khairiyah, serta Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Ash-Sholihin, sebagai bagian dari upaya Perusahaan dalam menjangkau penerima manfaat yang lebih luas.

Selain penyaluran bantuan, rangkaian Safari Ramadan juga diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan dan sosial, seperti tausiyah Ramadan, buka puasa bersama, serta silaturahmiantara manajemen, pekerja, dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi ruang interaksi yang memperkuat nilai kebersamaan, kepedulian, serta kolaborasi antara perusahaan dan para pemangku kepentingan.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pertamina EP Regional Jawa berharap semangat berbagi dan kebersamaan yang tumbuh selama Ramadan dapat terus berlanjut serta memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat di berbagai wilayah operasi.(H-2)