Pererat Silaturahmi dan Berdayakan Nasabah Pensiunan, Bank Mandiri Taspen Gelar Safari RamadaN

Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan.(Dok.Istimewa)

BANK Mandiri Taspen kembali menggelar rangkaian kegiatan Safari Ramadan 2026 sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus berbagi dengan masyarakat, khususnya nasabah pensiunan. Kegiatan yang mengusung tema 'Dalam Kebersamaan, Tumbuh Keberkahan' tersebut diisi dengan berbagai aktivitas sosial, santunan, hingga pemberdayaan nasabah.

Kegiatan Safari Ramadan yang berlangsung di Kantor Cabang Bank Mandiri Taspen Pekanbaru itu dihadiri langsung oleh Direktur Utama Bank Mandiri Taspen Panji Irawan bersama jajaran manajemen serta para nasabah pensiunan. Dalam sambutannya, Panji mengatakan Ramadan menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat kepedulian sosial di tengah aktivitas bisnis yang padat.

Menurut dia, dalam keseharian dunia kerja, perusahaan sering kali disibukkan dengan target bisnis, laporan, serta strategi perusahaan. Namun Ramadan mengingatkan bahwa kehidupan tidak hanya tentang capaian, tetapi juga tentang berbagi kepada sesama.

“Berbagi dengan sesama, khususnya kepada anak-anak yatim, bukan sekadar bagian dari acara, tetapi wujud syukur kita atas nikmat yang telah diberikan,” ujar Panji dalam sambutannya, Sabtu (7/3).

Panji menegaskan bahwa nilai kebersamaan dan kepedulian sosial merupakan bagian penting dari budaya kerja di Bank Mandiri Taspen. Hal tersebut juga sejalan dengan visi perusahaan untuk terus memperkuat perannya sebagai lembaga keuangan yang fokus melayani masyarakat lanjut usia atau senior citizen di Indonesia.

“Kita memiliki tujuan besar untuk terus memperkuat posisi sebagai pemimpin dalam melayani masyarakat senior citizen di Indonesia. Tujuan ini tidak hanya dicapai melalui strategi bisnis yang baik, tetapi juga melalui nilai-nilai yang kita pegang dalam bekerja,” kata Panji.

Ia menjelaskan, nilai-nilai tersebut tecermin dalam budaya kerja perusahaan yang disebut The Mantap Ways, yang menekankan pentingnya integritas, kecermatan dalam bekerja, keberanian berinovasi, serta kolaborasi untuk menghasilkan pelayanan terbaik bagi nasabah.

“Bekerja dengan integritas, berpikir cerdas dan detail, berani berinovasi, berkolaborasi untuk hasil terbaik, dan selalu menempatkan nasabah sebagai prioritas utama,” ujar Panji.

PEMBERIAN SANTUNAN

Selain kegiatan berbuka puasa bersama, acara tersebut juga diisi dengan pemberian santunan kepada anak-anak dari Panti Asuhan Rahmat Nur Hidayah. Dalam kesempatan itu, Panji juga memberikan motivasi kepada anak-anak panti agar terus bersemangat meraih masa depan.

“Anak-anakku sekalian, masa depan tidak ditentukan dari mana kita memulai, tetapi dari seberapa sungguh-sungguh kita berusaha. Ada pepatah yang sangat terkenal, man jadda wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil,” tutur Panji.

Ia mengajak anak-anak untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, serta memiliki mimpi besar agar dapat meraih masa depan yang lebih baik.

“Rajinlah belajar, bangun keterampilan, dan miliki mimpi yang besar. Siapa tahu di masa depan ada yang menjadi dokter, pengusaha, atau pemimpin hebat yang membawa manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Secara nasional, dalam rangkaian Safari Ramadan 2026, Bank Mandiri Taspen menyalurkan sekitar 15 ribu paket santunan yang didistribusikan melalui kantor-kantor cabang di berbagai daerah di Indonesia.

Program berbagi tersebut merupakan tradisi yang telah dijalankan perusahaan setiap tahun sebagai bagian dari kegiatan sosial selama bulan Ramadan.

Selain di Pekanbaru, kegiatan buka puasa bersama juga digelar di sejumlah kota lain seperti Palembang dan Purwokerto. Di tiga kota tersebut, acara turut dihadiri oleh Direktur Utama serta jajaran pejabat eksekutif Bank Mandiri Taspen.

COOKING CLUB

Acara Safari Ramadan juga diramaikan dengan kegiatan Mantap Cooking Club (MCC) yang melibatkan para nasabah pensiunan. Dalam kegiatan tersebut, para peserta bersama jajaran direksi mengikuti sesi memasak bersama chef dari Sasa dan Bola Deli yang merupakan mitra dalam program tersebut. Setelah memasak bersama, para peserta kemudian menikmati hidangan yang mereka buat dalam suasana kebersamaan.

Mantap Cooking Club merupakan bagian dari program Mantap Aktif, salah satu pilar utama layanan Bank Mandiri Taspen bagi nasabah pensiunan. Program ini dirancang untuk memberikan aktivitas positif sekaligus membuka peluang usaha bagi para pensiunan.

Melalui kegiatan tersebut, para peserta mendapatkan pelatihan kuliner yang mencakup berbagai aspek, mulai dari analisis peluang usaha hingga demonstrasi memasak. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 875 kegiatan Mantap Cooking Club telah diselenggarakan, baik secara luring maupun daring.

Program ini diharapkan mampu memberikan inspirasi usaha bagi para nasabah yang memiliki minat di bidang kuliner sehingga tetap produktif setelah memasuki masa pensiun.

Secara keseluruhan, program Mantap Aktif telah mencatatkan lebih dari 913 kegiatan yang melibatkan lebih dari 45 ribu nasabah pensiunan di seluruh Indonesia.

IMPLEMENTASI PILAR MANTAP

Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri Taspen Tulus Hutabarat mengatakan kegiatan Safari Ramadan tidak hanya menjadi ajang berbuka puasa bersama, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi program Tiga Pilar Mantap yang dijalankan perusahaan.

Menurut dia, program tersebut mencakup pilar Mantap Aktif, Mantap Sehat, dan Mantap Sejahtera yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup para nasabah pensiunan.

“Melalui pilar Mantap Aktif, Bank Mantap secara konsisten menghadirkan berbagai kegiatan yang mendukung aktivitas sosial dan religi para nasabah pensiunannya,” ujar Tulus.

Ia menambahkan bahwa partisipasi nasabah dalam berbagai program tersebut terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang diselenggarakan perusahaan memberikan manfaat nyata bagi para pensiunan.

Selain kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi, Bank Mandiri Taspen juga mendorong peningkatan kualitas kesehatan para nasabah melalui pilar Mantap Sehat.

Dalam program tersebut, perusahaan menyediakan layanan klinik kesehatan di sejumlah kantor cabang serta rutin menggelar kegiatan senam bersama dan seminar kesehatan bagi nasabah.

Sementara melalui pilar Mantap Sejahtera, perusahaan memberikan dukungan kepada nasabah pensiunan yang ingin menjalankan usaha mandiri. Dukungan tersebut diberikan melalui berbagai program usaha seperti warung pensiunan, agen kurir, usaha laundry, bisnis frozen food, hingga agen air minum.

Melalui berbagai program tersebut, Bank Mandiri Taspen berharap para nasabah pensiunan tetap aktif, sehat, dan produktif sehingga dapat menikmati masa pensiun dengan lebih sejahtera. (E-2)