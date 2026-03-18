Pertamina Patra Niaga Regional JBB Siagakan dan Pastikan Stok BBM selama Ramadan Idulfitri 2026

MELALUI Satuan Tugas (Satgas) Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB), memastikan kesiapan operasional guna menjamin kelancaran distribusi serta ketersediaan energi bagi masyarakat selama periode RAFI. Kesiapan ini meliputi penyediaan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), serta Avtur seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama masa mudik dan arus balik lebaran.

Sebagai wujud komitmen dalam menjaga keandalan layanan energi, Pertamina Patra Niaga Regional JBB mengoperasikan berbagai sarana dan fasilitas energi. Ratusan SPBU disiagakan selama 24 jam, didukung oleh mobil tangki cadangan, layanan BBM kemasan, SPBU Modular, serta Kiosk Pertamina Siaga yang ditempatkan di jalur tol, dan titik dengan potensi kepadatan tinggi.

Sales Area Manager (SAM) Retail Karawang Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Ancala Egah kemarin menyebut

berdasarkan proyeksi historis, terdapat lonjakan kebutuhan Regional JBB mulai produk Gasoline sebesar 9,6% dari kondisi normal seiring meningkatnya perjalanan kendaraan selama periode mudik. Kemudian, untuk Gasoil turun 27,3% akibat Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 2026 oleh Kementerian dan Kepolisian.

"Selanjutnya, untuk LPG naik 2,86% dan Avtur naik 0,5% dibandingkan kondisi normal. Meski demikian, kondisi stok energi di wilayah Regional JBB dipastikan berada dalam kondisi aman dan mencukupi," paparnya.

Ancala menegaskan kesiapan Pertamina Patra Niaga Regional JBB dalam berbagai layanan tambahan guna memastikan kelancaran distribusi energi di jalur tol utama selama arus mudik dan balik Idulfitri, khususnya pada titik krusial Jakarta–Cikampek hingga Cipali.

“Kami telah menyiapkan 1.620 SPBU, 439 Pertashop, 2.331 agen LPG dan 206 SPBE. Untuk mendukung kelancaran layanan selama periode mudik, kami juga menyiagakan 427 SPBU 24 jam, 18 titik layanan BBM dan Kiosk Pertamina Siaga, 52 titik motorist/PDS BBM, 62 mobil tangki standby, serta 12 Serambi MyPertamina di jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama, serta menghadirkan promo potongan harga Rp15.000 untuk pembelian Pertamax dan Dex Series melalui aplikasi MyPertamina pada periode 13–31 Maret 2026,” tuturnya.

Sementara itu pengamat Energi, Sofyano Zakaria mengapresiasi kesiapan Pertamina dalam menghadapi periode RAFI dimana melalui pembentukan Satgas yang merupakan langkah konsisten setiap tahun. Pelaksanaan Satgas RAFI oleh Pertamina bukan merupakan kegiatan baru, melainkan agenda rutin yang setiap tahun dijalankan dan terus dievaluasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan berbagai kesiapan yang telah disiapkan, kami mengapresiasi dan berharap ke depan Pertamina dapat terus meningkatkan layanan serta menghadirkan lebih banyak fasilitas bagi masyarakat yang menggunakan produk Pertamina,” jelasnya.

Sementara itu Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria menyampaikan, bahwa telah dipastikan kesiapan infrastruktur energi dan layanan pendukung selama masa Satgas RAFI 2026 guna menjaga kelancaran distribusi energi kepada masyarakat. Dengan berbagai kesiapan dan layanan tambahan yang disediakan oleh Pertamina, masyarakat tidak perlu khawatir ataupun melakukan panic buying.

"Gunakan BBM sesuai kebutuhannya karena pasokan energi yang akan kami distribusikan dipastikan tetap terjaga. Selain itu, terdapat layanan gratis Serambi MyPertamina kami dan promo yang dapat masyarakat nikmati saat berpergian dengan nyaman,” tandasnya.

Susanto menambahkan Pertamina Patra Niaga Regional JBB terus berkomitmen dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, serta mitra usaha. Guna mengantisipasi peningkatan konsumsi energi dan memastikan distribusi BBM, LPG serta Avtur tetap lancar sepanjang periode RAFI 2026.(H-2)