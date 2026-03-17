Memahami Arti Penting Kesiapan Distribusi BBM saat Mudik Lebaran

Sejumlah pengendara memadati antrean BBM hingga malam hari di SPBU Lamnyong, Banda Aceh, Jumat (6/3/2026).

Strategi Pengamanan Energi Mudik Lebaran 2026

Kepastian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas nasional selama periode Mudik Lebaran 1447 H. Dengan prediksi pergerakan masyarakat mencapai 143,9 juta orang, kelancaran pasokan energi bukan sekadar urusan teknis, melainkan pilar utama keselamatan dan perputaran ekonomi yang diproyeksikan menembus Rp161 triliun.

Pemerintah melalui Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) 2026 telah menyiapkan infrastruktur distribusi energi yang masif untuk melayani 143,9 juta pemudik. Fokus utama tahun ini adalah memastikan tidak ada kekosongan stok di titik-titik rawan kemacetan.

Daftar Harga BBM Terbaru (Per 17 Maret 2026)

Seluruh badan usaha (Pertamina, Shell, BP, Vivo) telah melakukan penyesuaian harga non-subsidi per 1 Maret 2026. Berikut daftar harga di wilayah Jabodetabek (Mata Uang Rupiah):

Pertalite (Subsidi): Rp10.000/liter (Tetap)

Biosolar (Subsidi): Rp6.800/liter (Tetap)

Pertamax (RON 92): Rp12.300/liter

Pertamax Green (RON 95): Rp12.900/liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp13.100/liter

Dexlite: Rp14.200/liter

Pertamina Dex: Rp14.500/liter

Mengapa Distribusi Aman Sangat Krusial?

1. Menghindari Gridlock (Macet Total):

Kelangkaan BBM di *Rest Area* dapat menyebabkan antrean yang mengular hingga ke badan jalan tol. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18-19 Maret 2026, di mana kemacetan akibat antrean SPBU harus dimitigasi melalui layanan Motoris BBM dan SPBU Kantong.

2. Stabilitas Ekonomi Daerah:

Kepastian stok mencegah spekulasi harga di tingkat pengecer ilegal. Dengan perputaran uang mudik mencapai Rp161,9 triliun, ketersediaan BBM memastikan dana tersebut benar-benar terserap untuk konsumsi di kampung halaman, bukan habis untuk biaya energi yang membengkak.

3. Ketahanan Energi di Tengah Konflik Global:

Meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah (AS-Israel vs Iran) memanas, pemerintah memastikan impor minyak tetap terjaga dengan opsi pengalihan rute dari Selat Hormuz jika diperlukan.

Layanan Tambahan Fungsi & Cakupan Motoris BBM (Call Center 135) Layanan pesan antar BBM kemasan menggunakan sepeda motor untuk menembus kemacetan tol. SPBU Kantong (Mobile Storage) Mobil tangki yang disiagakan di SPBU strategis untuk mempercepat pengisian ulang stok tanpa menunggu kiriman dari terminal. Kios Matriks & Modular SPBU mini yang ditempatkan di rest area tipe B atau jalur fungsional yang belum memiliki fasilitas SPBU permanen.

Catatan Redaksi: Masyarakat diimbau untuk mengisi BBM secara penuh (full tank) sebelum melakukan perjalanan jauh dan memanfaatkan aplikasi MyPertamina untuk memantau lokasi SPBU terdekat serta mendapatkan promo cashback selama masa mudik.