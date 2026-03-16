Tips Irit Bensin Macet Mudik 2026: Strategi Hemat BBM di Jalur Macet

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Menghadapi tantangan mudik Lebaran 2026 yang diprediksi melibatkan jutaan kendaraan, efisiensi bahan bakar menjadi prioritas utama bagi para pemudik. Berdasarkan analisis pakar otomotif, kemacetan parah dapat menurunkan efisiensi BBM hingga 40%. Berikut adalah langkah praktis untuk menghemat pengeluaran Mata Uang Rupiah Anda selama perjalanan.
|Jenis BBM
|Harga per Liter
|Pertalite (RON 90)
|Rp10.000
|Pertamax (RON 92)
|Rp12.300
|Pertamax Turbo (RON 98)
|Rp13.100
|Solar Subsidi
|Rp6.800
Kunci utama penghematan bensin saat macet adalah menghindari akselerasi dan pengereman mendadak. Saat mobil di depan mulai bergerak, injak pedal gas secara perlahan. Menghentak gas hanya akan membuang energi secara sia-sia di ruang bakar tanpa memberikan jarak tempuh yang signifikan.
Bagi pengguna mobil matic, kebiasaan menahan rem di posisi "D" saat berhenti lama adalah pemborosan. Pindahkan tuas ke posisi "N" (Netral) jika berhenti lebih dari 30 detik. Ini melepaskan beban mesin dari transmisi, sehingga konsumsi bensin pada kondisi idle bisa berkurang.
Suhu udara Maret 2026 yang cenderung panas seringkali membuat pengemudi menyetel AC pada suhu maksimal. Namun, saat macet, kompresor AC bekerja ekstra berat. Setel suhu di kisaran 24-25 derajat Celcius untuk menjaga kenyamanan tanpa membebani mesin secara berlebihan.
Ban yang kurang angin memiliki hambatan gulir yang lebih tinggi, memaksa mesin bekerja lebih keras. Karena mudik biasanya membawa muatan penuh (penumpang dan barang), pastikan tekanan ban berada di angka maksimal yang direkomendasikan pabrikan (cek stiker di pilar pintu pengemudi).
Jika kendaraan Anda memiliki fitur Eco Mode, pastikan fitur ini aktif sejak awal perjalanan. Teknologi ini akan mengatur respons katup gas dan perpindahan gigi transmisi untuk mencapai efisiensi tertinggi, sangat berguna saat menghadapi situasi stop-and-go di jalur mudik.
Memasuki pertengahan Maret 2026, kepastian distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi instrumen vital dalam menjaga stabilitas nasional selama periode Mudik Lebaran 1447 H.
