Pasokan Aman, Pertamina dan Gubernur Sulsel Imbau Masyarakat tidak Panik Beli BBM

PADA arus mudik Idulfitri 1447 H, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat agar tidak melakukan pembelian bahan bakar minyak (BBM) secara berlebihan atau panic buying.

Imbauan ini disampaikan menyusul mulai terlihatnya peningkatan mobilitas warga, namun di saat yang sama, kedua pihak menjamin stok BBM, khususnya Pertamax Turbo di Kota Makassar dan sekitarnya, dalam kondisi aman dan mencukupi.

Berdasarkan data monitoring pada Kamis (19/3) hingga pukul 12.00 WITA, stok Pertamax Turbo di sejumlah SPBU di Makassar tercatat aman dengan kisaran 3.500 hingga 10.200 liter per SPBU. Pertamina juga telah mengantisipasi peningkatan kebutuhan dengan menyalurkan suplai tambahan dari Fuel Terminal Parepare ke beberapa SPBU strategis.

Wilayah penyangga seperti Maros bahkan mencatatkan stok di atas 10.200 liter per SPBU, yang berfungsi sebagai buffer supply jika terjadi lonjakan konsumsi mendadak di Makassar.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM.

Menurutnya, tren peningkatan konsumsi saat mudik memang sudah diantisipasi, dan masyarakat diminta untuk tetap tenang.

“Kami memastikan stok Pertamax Turbo aman dan distribusi lancar. Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. Belilah BBM secukupnya sesuai kebutuhan. Pertamina berkomitmen menjaga pasokan energi agar tetap terpenuhi dengan baik selama periode Ramadan dan Idulfitri,” ujar Lilik.

Pernyataan serupa disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Berdasarkan laporan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi, stok BBM di seluruh wilayah Sulsel berada pada status aman. Ia pun secara khusus meminta warga untuk tidak berbondong-bondong mengisi BBM secara berlebihan.

“Kami sampaikan kepada seluruh warga yang kami cintai bahwa stok BBM untuk Sulsel dalam kondisi aman sesuai laporan dari Dinas ESDM Provinsi. Kami harap seluruh warga untuk tidak panic buying,” kata Sudirman.

Ia menjelaskan bahwa pembelian berlebihan hanya akan menimbulkan antrean panjang yang tidak perlu di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Hal ini justru dapat menghambat mobilitas kendaraan lain, terutama pemudik yang membutuhkan BBM untuk perjalanan jauh.

“Dengan tidak panic buying, kita bisa mengurangi antrean di SPBU dan memberi prioritas pada kendaraan mudik agar perjalanan mereka lebih lancar,” terangnya.

Pantauan di sejumlah SPBU strategis menunjukkan antrean kendaraan masih dalam batas normal. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban selama periode mudik, serta mendoakan agar arus mudik dan arus balik dapat berjalan lancar dan aman.

Pertamina bersama pemerintah daerah akan terus meningkatkan pengawasan distribusi dan berkoordinasi guna memastikan pelayanan energi berjalan optimal. (H-2)