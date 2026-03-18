Perkuat Tata Kelola dengan Ekosistem Ekonomi Digital Positif

DI tengah dinamika ekonomi digital yang terus berkembang, posisi sebuah brand bertransformasi menjadi aset strategis yang menentukan tingkat kepercayaan publik.

Selain itu, akses informasi, transparansi layanan, hingga kualitas platform digital saat ini juga jadi parameter utama bagi masyarakat dalam menilai kredibilitas sebuah perusahaan.

Ini jadi bentuk komitmen Indodana Fintech (PT Artha Dana Teknologi), sebagai perusahaan penyedia layanan dana tunai berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Membangun corporate brand yang sehat di ranah digital adalah bentuk tanggung jawab dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat," kata Direktur Utama Indodana Fintech Ronny Wijaya, Selasa (17/3/2026).

Berkat komitmen tersebut, kata dia, perusahaannya menerima penghargaan pada 8th Top Digital Corporate Brand Award 2026 dalam kategori Fintech Lending.

Menurut dia, capaian itu menegaskan validasi atas komitmen perusahaan dalam mengedepankan keterbukaan informasi di era digital serta peran kepercayaan para pengguna setia Indodana Fintech selama ini. "Penghargaan ini jadi motivasi kami untuk terus memperkuat tata kelola digital profesional dan edukatif mendukung ekosistem ekonomi digital lebih positif," ungkapnya.

Ia juga berterima kasih kepada masyarakat Indonesia, termasuk pengguna yang menjadikan Indodana Fintech sebagai solusi keuangan mereka, sejak berdiri pada 2017.

Ajang 8th Top Digital Corporate Brand Award 2026 yang diselenggarakan InfoEkonomi.ID bersama TRAS N CO Indonesia itu berfokus pada pemetaan dan pengukuran kekuatan brand berbasis digital.

Proses seleksi dilakukan ketat melalui riset Top Digital Corporate Brand Index 2026 pada periode November 2025 hingga Januari 2026 kepada perusahaan BUMN, subsidiari BUMN, BUMD, serta perusahaan finansial di Indonesia dengan mengacu pada tiga parameter penilaian digital, yaitu search engine aspect, social media aspect, dan website aspect.

"Penghargaan ini menegaskan posisi kami sebagai salah satu perusahaan yang mampu beradaptasi dengan tren digital masa kini. Melalui reputasi digital yang kuat, kami berkomitmen terus menjaga komunikasi sehat dan bermanfaat bagi seluruh ekosistem ekonomi digital di Indonesia," tutup dia. (H-2)