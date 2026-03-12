IHSG Hari Ini 12 Maret 2026: Sempat Menguat, Lalu Anjlok ke 7.365

Headline
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis, 12 Maret 2026, menunjukkan volatilitas tinggi di sesi pagi. Sempat dibuka menguat, IHSG justru terpantau merosot ke zona merah pada pukul 09.28 WIB.
IHSG berada di posisi 7.365,28, melemah sebesar 24,12 poin (0,33%). Meskipun sempat mencapai level tertinggi di 7.425,12, tekanan jual membawa indeks ke posisi terendah harian di 7.348,72.
|Indikator
|Nilai (Mata Uang Rupiah/Poin)
|Open (Buka)
|7.398,85
|High (Tertinggi)
|7.425,12
|Low (Terendah)
|7.348,72
|Previous Close
|7.389,40
Pembalikan arah IHSG hari ini ke zona merah menunjukkan adanya aksi ambil untung (profit taking) yang cukup agresif dari pelaku pasar. Ketidakmampuan indeks bertahan di atas level 7.400 menjadi sinyal bahwa pasar masih dibayangi ketidakpastian jangka pendek.
Para analis memperkirakan IHSG akan mencoba melakukan konsolidasi di rentang 7.350 hingga 7.380 pada sesi kedua. Investor diharapkan tetap waspada terhadap pergerakan saham-saham berkapitalisasi besar (blue chip) yang menjadi beban indeks pada perdagangan pagi ini. (E-3)
