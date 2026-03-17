IHSG Hari Ini 17 Maret 2026: Menguat Tunggu Arah Suku Bunga

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) dibuka menguat pada perdagangan Selasa 17 Maret 2026. Penguatan ini terjadi di tengah sikap pelaku pasar yang masih wait and see terhadap arah kebijakan suku bunga bank sentral, baik domestik maupun global. IHSG naik 52,32 poin atau 0,75% ke posisi 7.074,61, sementara Indeks LQ45 yang berisi saham-saham unggulan turut menguat 6,99 poin atau 0,98% ke level 720,72.
Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim memperkirakan IHSG akan bergerak terbatas menjelang libur panjang, seiring tingginya ketidakpastian global.
“Investor cenderung menahan diri di tengah ketidakpastian. IHSG hari ini diperkirakan bergerak pada kisaran 6.900-7.150,” ujar Ratna.
Dari eksternal, perhatian pelaku pasar tertuju pada keputusan suku bunga bank sentral di berbagai negara, termasuk The Federal Reserve (The Fed) yang dijadwalkan mengumumkan kebijakan terbarunya pada Rabu (18/3). Keputusan tersebut dinilai penting karena menjadi respons awal bank sentral terhadap eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Selain itu, lonjakan harga minyak dunia turut menjadi perhatian setelah terganggunya jalur distribusi energi akibat penutupan Selat Hormuz, yang berpotensi menekan perekonomian global. Meski Amerika Serikat berupaya menenangkan pasar dengan melonggarkan sejumlah kebijakan terkait pasokan energi, harga minyak mentah tetap menunjukkan tren kenaikan.
Dari dalam negeri, pasar juga mencermati potensi dampak kenaikan harga energi terhadap inflasi, nilai tukar rupiah, serta defisit APBN. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga disiplin fiskal, dengan menyatakan pelebaran defisit anggaran hanya akan dilakukan dalam kondisi darurat. Di sisi lain, pelaku pasar menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia, yang diperkirakan akan mempertahankan BI Rate di level 4,75%. (Ant/E-3)
IHSG dibuka menguat tajam 1,57% ke level 7.132 pada perdagangan Selasa (17/3). Tercatat 646 saham menguat dengan nilai transaksi Rp1,4 triliun.
IHSG ditutup anjlok 1,61% ke level 7.022 pada Senin (16/3/2026). Investor khawatir defisit fiskal melebar di atas 3% akibat tensi geopolitik & harga minyak.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Senin dibuka melemah seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap situasi global.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan awal pekan, Senin (16/3), dibuka di zona merah.
LAJU Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat, 13 Maret 2026, mengawali hari di zona merah.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia diproyeksikan mengalami tekanan pada perdagangan Kamis seiring meningkatnya volatilitas harga minyak mentah di pasar global.
Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Kamis, 12 Maret 2026, menunjukkan volatilitas tinggi di sesi pagi.
