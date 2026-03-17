IHSG Hari Ini 17 Maret 2026: Melesat di Awal Perdagangan

Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka bergairah pada perdagangan Selasa, 17 Maret 2026. Hingga pukul 09:13 WIB sesi I, indeks terpantau melesat tajam sebesar 1,57% atau bertambah 110,2 poin ke posisi 7.132.
Dominasi warna hijau terlihat jelas di lantai bursa pagi ini. Berdasarkan data real-time, mayoritas emiten mencatatkan kenaikan harga yang signifikan. Berikut adalah rincian statistik perdagangan sesi I:
|Indikator
|Data
|Posisi IHSG
|7.132 (+1,57%)
|Saham Menguat (Adv)
|646 Emiten
|Saham Melemah (Dec)
|160 Emiten
|Saham Stagnan (Unch)
|210 Emiten
|Total Nilai Transaksi
|Mata Uang Rupiah 1,4 Triliun
Penguatan IHSG hari ini yang menembus level 7.132 menunjukkan kepercayaan investor yang tinggi terhadap stabilitas ekonomi nasional. Dengan 646 saham yang bergerak naik, pergerakan indeks hari ini cenderung inklusif di berbagai sektor industri.
Nilai transaksi yang sudah menyentuh Mata Uang Rupiah 1,4 triliun dalam waktu kurang dari satu jam perdagangan menunjukkan likuiditas pasar yang sangat baik. Investor disarankan untuk tetap memperhatikan sentimen global dan laporan kinerja emiten kuartal berjalan yang dapat memengaruhi pergerakan indeks hingga akhir sesi II nanti. (E-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved