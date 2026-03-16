IHSG Hari Ini 16 Maret 2026: Amblas ke Level 6.990

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan awal pekan, Senin (16/3), dibuka di zona merah. Pada pukul 9.47 WIB, IHSG tercatat melemah sebesar 160 poin atau 2,11% ke posisi 6.990.

Pelemahan IHSG hari ini merupakan kelanjutan dari tren negatif yang terjadi pada akhir pekan lalu. Tak lama setelah pembukaan, tekanan jual semakin masif hingga indeks sempat terseret lebih dalam ke bawah level psikologis 7.000, menyentuh kisaran 6.921 pada menit-menit awal perdagangan.

Analisis Pergerakan Pasar

Berdasarkan data perdagangan, pelemahan indeks pagi ini dipicu oleh sejumlah sentimen negatif, baik dari domestik maupun global:

Eskalasi Geopolitik: Ketegangan di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran terus membayangi pasar, memicu kekhawatiran akan lonjakan harga energi dan inflasi global.

Tekanan Saham Big Caps: Saham-saham berkapitalisasi besar (blue chip) seperti BBCA, BBRI, BMRI, dan TLKM terpantau mengalami koreksi tajam, yang memberikan tekanan signifikan terhadap laju indeks.

Sentimen Suku Bunga: Investor cenderung bersikap wait and see menjelang pengumuman kebijakan suku bunga oleh Bank Indonesia (RDG) dan The Fed yang dijadwalkan pada pekan ini.

Statistik Pembukaan Pasar

Hingga pukul 09.10 WIB, frekuensi perdagangan tercatat sebanyak 261.236 kali transaksi dengan volume saham yang diperdagangkan mencapai 5,28 miliar lembar saham senilai Rp2,08 triliun. Tercatat hanya 80 saham yang menguat, sementara 554 saham menurun, dan 86 saham stagnan.

Para analis memperkirakan IHSG hari ini akan bergerak pada rentang support 6.991 dan resistance 7.140. Investor disarankan untuk tetap waspada terhadap volatilitas tinggi di tengah ketidakpastian global dan menjelang periode libur panjang Idul Fitri. (E-3)