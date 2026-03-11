IHSG Hari Ini 11 Maret 2026: Dibuka Menguat Berkat Harapan Konflik Reda

ilustrasi(Antara)

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada perdagangan Rabu pagi, 11 Maret 2026, dibuka di zona hijau. Indeks terpantau menguat 43,86 poin atau 0,59% ke posisi 7.484,77. Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 juga naik 7,45 poin (0,79%) ke posisi 951,20.

Laju positif ini merupakan kelanjutan dari rebound teknikal pada hari sebelumnya. Sentimen utama penggerak IHSG hari ini adalah pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai potensi berakhirnya konflik di Timur Tengah, yang langsung direspons pasar dengan penurunan harga minyak mentah global dan penguatan bursa saham Asia.

Data Pasar Modal & Mata Uang Rupiah

Berikut adalah ringkasan performa pasar pada pembukaan sesi I hari ini:

Baca juga : BEI: Pelemahan IHSG Hari Ini Murni Dipicu Konflik Iran vs AS

Indikator Ekonomi Posisi / Perubahan IHSG 7.484,77 (+0,59%) Indeks LQ45 951,20 (+0,79%) Kurs Mata Uang Rupiah Rp16.920 - Rp16.980 per USD

Analisis Pasar: Efek Geopolitik dan Harga Minyak Dunia

Kenaikan IHSG pagi ini didorong oleh meredanya kekhawatiran investor terhadap gangguan pasokan energi di Selat Hormuz. Penurunan harga minyak dunia ke level USD 87 per barel memberikan sentimen positif bagi emiten manufaktur dan transportasi di Indonesia.

Namun, pelaku pasar tetap perlu waspada terhadap fluktuasi nilai tukar Rupiah yang hampir menyentuh level Rp17.000. Tekanan pada rupiah ini dipicu oleh kebijakan moneter global yang masih ketat meski tensi perang mulai mendingin.

Disclaimer: Investasi saham memiliki risiko tinggi. Artikel ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Keputusan investasi ada di tangan pembaca.

(E-3)