Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Pintu Luncurkan Program Khusus Investor dengan Transaksi Tinggi

Naufal Zuhdi
09/3/2026 21:32
Pintu meluncurkan program khusus investor dengan transaksi tinggi.(Pintu)

Platform investasi aset kripto Pintu meluncurkan program eksklusif Pintu VIP bagi pengguna dengan aktivitas perdagangan dalam volume besar. Program ini ditujukan untuk menghadirkan layanan premium sekaligus meningkatkan pengalaman trading bagi investor kripto di Indonesia.

Senior Vice President Strategy & Business Pintu, Andy Putra, mengatakan program tersebut dirancang bagi pengguna loyal yang membutuhkan layanan investasi kripto yang lebih personal dengan berbagai fasilitas eksklusif.

“Pintu VIP hadir untuk pengguna loyal PINTU yang menginginkan ekosistem investasi aset kripto yang lebih premium dengan berbagai benefit khusus. Kami menerapkan standar layanan tertinggi bagi anggota Pintu VIP dengan menggabungkan pengalaman investasi dan privasi yang optimal,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (9/3).

Baca juga : Pasar Kripto Global masih dalam Fase Konsolidasi hingga Akhir 2025

Melalui program ini, anggota VIP akan memperoleh sejumlah keuntungan tambahan, antara lain dukungan pelanggan prioritas 24 jam dengan waktu respons kurang dari tiga menit, analisis pasar mingguan eksklusif, serta biaya transaksi yang lebih kompetitif di fitur trading Pintu Pro Spot. Selain itu, pengguna VIP juga dapat mengikuti diskusi eksklusif bersama para ahli melalui program expert session, mendapatkan berbagai promosi khusus, hingga memperoleh hadiah serta merchandise eksklusif dari PINTU.

Andy mengungkapkan hingga Februari 2026, jumlah anggota Pintu VIP telah melampaui 1.000 pengguna. Sebagian besar anggota telah menggunakan aplikasi tersebut selama lebih dari 2,5 tahun. Dari sisi demografi, generasi milenial mendominasi hampir 30% anggota VIP dengan domisili di sejumlah kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan wilayah perkotaan lainnya.

Untuk bergabung dalam program ini, pengguna harus memenuhi salah satu kriteria yang ditetapkan, seperti memiliki saldo rata-rata minimal Rp1 miliar, volume trading spot minimal Rp1 miliar, atau volume trading di fitur Pintu Futures minimal 250 ribu USDT. Pengguna juga dapat memenuhi syarat melalui level staking tertentu di ekosistem Pintu. Status VIP akan diperbarui secara otomatis setiap bulan berdasarkan aktivitas transaksi dan kriteria yang ditentukan.

Andy menambahkan bahwa peluncuran Pintu VIP menjadi bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus menghadirkan pengalaman investasi kripto yang lebih aman, profesional, dan berstandar global bagi pengguna di Indonesia. (E-3)



Editor : Andhika
