Pengembang Rumah Subsidi Terbaik Raih Penghargaan BTN Awards 2025

Vista Land Group meraih penghargaan BTN Awards 2025.(Vista Land)

Vista Land Group mencatatkan prestasi di sektor perumahan nasional setelah meraih penghargaan sebagai pengembang rumah subsidi terbaik dalam ajang BTN Awards 2025 yang digelar di Jakarta. Dalam penghargaan tersebut, Vista Land dinobatkan sebagai The Best Group Subsidized Housing Developer 2025 setelah mencatat realisasi akad kredit rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) lebih dari 4.000 unit sepanjang 2025. Capaian tersebut menjadi yang terbesar secara nasional dalam kategori grup pengembang. Penghargaan itu diterima langsung oleh Direktur Vista Land Group Esther Kristiany Hadi.

Esther mengatakan penghargaan dari Bank Tabungan Negara (BTN) menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan layanan kepada masyarakat.

“Vista Land bersyukur atas penghargaan dari BTN ini. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus berjuang dan meningkatkan kualitas produk serta layanan ke depannya,” ujar Esther di Jakarta, Senin (9/3).

Menurutnya, pencapaian tersebut juga didukung oleh transformasi layanan BTN yang membuat proses pembiayaan rumah subsidi menjadi lebih cepat dan efisien.

BTN Awards sendiri merupakan bentuk apresiasi kepada para mitra pengembang yang dinilai berkontribusi dalam penyaluran pembiayaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Komitmen Bangun Hunian untuk MBR

Esther menegaskan Vista Land Group akan terus berkomitmen menghadirkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah. Ia menilai kebutuhan hunian terjangkau masih sangat besar, terutama di kawasan perkotaan dan wilayah penyangga seperti Jabodetabek.

“Vista Land berkomitmen untuk terus hadir membangun dan menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta turut menyukseskan program pemerintah, 3 juta rumah untuk rakyat Indonesia,” ujarnya.

Selain itu, Esther menilai sektor properti memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena berkaitan dengan berbagai sektor industri lainnya. Menurutnya, pembangunan perumahan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian, mulai dari sektor bahan bangunan, logistik, jasa konstruksi hingga pembiayaan.

“Bisnis properti seperti lokomotif perekonomian. Ketika sektor ini bergerak, banyak industri lain ikut tumbuh,” kata Esther.

Ke depan, Vista Land Group berencana terus memperluas pengembangan proyek perumahan sekaligus menjaga kualitas hunian agar masyarakat dapat memperoleh rumah yang layak, nyaman, dan terjangkau. (E-3)