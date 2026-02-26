Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026, Platform Kolaboratif Industri Kopi Nasional

(DOK ICX 2026)

SEBAGAI salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam peta industri kopi global. Selain potensi pasar yang besar, Indonesia memiliki kekayaan karakter dan cita rasa kopi lokal dari berbagai daerah, seperti Aceh Gayo, Flores Bajawa, Toraja, Kintamani, dan masih banyak lagi.

Pasar kopi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami perkembangan pesat. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, produksi kopi Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 789.260 ton. Kopi pun semakin populer sebagai bagian dari gaya hidup dan pertumbuhan industri kuliner.

Berdasarkan hal tersebut, Dyandra Promosindo berkolaborasi dengan Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI) dan didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk akan menyelenggarakan pameran kopi dan gaya hidup bertajuk 'Indonesia Coffee Expo (ICX) 2026'.

Mengusung tema 'Brewing Business, Shaping Lifestyle and Coffee Excellence', ICX akan hadir di tiga kota. Dimulai dari Surabaya di Grand City Convention pada 29–31 Mei 2026, berlanjut pada 31 Juli–2 Agustus 2026 di Tiara Convention Center Medan, dan sebagai penutup di Nusantara International Convention Exhibition (NICE) Jakarta pada 4–6 September 2026.

Ketua Umum Specialty Coffee Association of Indonesia (SCAI), Daryanto Witarsa mengatakan, bahwa sebagai negara dengan wilayah luas dan jumlah penduduk besar, Indonesia dikenal memiliki cita rasa kopi yang kuat dan unik di mata dunia. Keunggulan ini harus dimanfaatkan secara maksimal, salah satunya melalui penyelenggaraan Indonesia Coffee Expo 2026 yang menghadirkan produsen kopi lokal Indonesia.

“Tema Brewing Business, Shaping Lifestyle and Coffee Excellence menegaskan bahwa kopi hari ini tidak hanya dipandang sebagai komoditas, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kreatif sekaligus bagian dari gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Tren kopi terus berkembang dari sisi inovasi teknik penyeduhan, budidaya, hingga aspek kesehatan,” ujarnya dalam acara launching ICX 2026 di Common Grounds Menteng, Kamis (26/2).

MAJUKAN INDUSTRI KOPI

Sementara itu, Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, mengatakan pihaknya berkomitmen membantu pemerintah memajukan industri kopi nasional agar mampu bersaing di pasar global. Kehadiran ICX 2026 menjadi wadah yang tepat bagi para pemangku kepentingan, produsen, dan pecinta kopi untuk bertemu, berdiskusi, serta melakukan transaksi bisnis di tengah transformasi industri kopi yang terus bertumbuh.

“Kami meyakini bahwa Indonesia Coffee Expo 2026 bukan sekadar agenda pameran tahunan, melainkan katalisator pertumbuhan industri kopi nasional yang terus berkembang pesat dan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat Indonesia. Karena itu, kami menyelenggarakan pameran ini tiga kali di tiga kota untuk menjangkau lebih banyak pelaku industri dari hulu hingga hilir,” ungkap Daswar.

Dia menambahkan, pemilihan tiga kota tersebut memiliki pertimbangan strategis. Surabaya dipilih sebagai gerbang perdagangan Indonesia Timur, Medan merepresentasikan kekuatan kopi Sumatra, dan Jakarta menjadi episentrum pertemuan industri, investor, serta konsumen urban.

Pameran ICX diselenggarakan sebagai platform kolaboratif yang menghubungkan petani, roaster, barista, pelaku UMKM, brand lifestyle, hingga institusi keuangan dalam satu ekosistem terintegrasi. Pameran ini menyatukan specialty coffee dan traditional coffee dalam satu ruang kolaboratif yang merayakan budaya, inovasi, serta peluang bisnis.

BUDAYA MINUM KOPI

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu mengatakan, budaya minum kopi di Indonesia bukan fenomena baru. Sejak ratusan tahun lalu, kopi telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun dalam satu dekade terakhir, geliatnya semakin terasa dan mengalami transformasi besar.

Pertumbuhan kedai kopi modern meningkat signifikan di berbagai kota besar. Generasi muda kini menjadikan coffee shop bukan sekadar tempat minum kopi. Tetapi juga ruang produktif dan sosial. “Sekarang kopi sudah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle). Ada pergeseran dari sekadar konsumsi menjadi experience,” ujarnya.

Konsumsi kopi domestik terus meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan pasar dalam negeri sangat kuat dan berkembang. Artinya, kopi bukan lagi semata komoditas ekspor. Tapi telah menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi kreatif nasional.

Indonesia secara konsisten masuk lima besar produsen kopi dunia. Produksi nasional mencapai ratusan ribu ton per tahun, dengan jutaan petani menggantungkan hidup pada sektor ini.

“Nama-nama seperti Kopi Gayo, Toraja, Flores, Kintamani, hingga Mandailing sudah dikenal luas di pasar global. Tak hanya unggul dari sisi volume, specialty coffee Indonesia juga memiliki reputasi sangat baik karena kualitas dan cerita asal-usulnya,” kata Nixon.

Industri kopi melibatkan jutaan tenaga kerja dari hulu ke hilir. Ekosistemnya mencakup petani, pengolah, roaster, distributor, kedai kopi, barista, event, komunitas, dan platform digital. Rantai nilai ini panjang dan saling terhubung.

“Ketika satu bagian tumbuh, seluruh ekosistem ikut bergerak. Pertumbuhan sektor ini harus didukung oleh sistem keuangan yang terintegrasi,” terang Nixon.

Melalui Bale (BTN Around Lifestyle Ecosystem) by BTN, perseroan menghadirkan pendekatan kolaboratif untuk mendukung industri berbasis lifestyle, termasuk kopi. Dukungan tersebut mencakup kemudahan transaksi digital melalui QRIS dan EDC, integrasi pembayaran lewat Bale Super Apps, program promosi dan engagement, solusi pembiayaan usaha, pengelolaan arus kas, hingga dukungan kepemilikan ruang usaha dan properti komersial.

“Kami ingin pelaku usaha kopi tidak hanya kreatif, tetapi juga kuat secara finansial dan berkelanjutan,” tegas Nixon.

PEMBAYARAN DIGITAL

Pada ajang Indonesia Coffee Expo, BTN menyediakan EDC dan QRIS di seluruh area transaksi serta mengintegrasikan pembayaran digital melalui Bale by BTN. Selain itu, BTN menghadirkan program cashback dan most spender, serta kampanye promosi untuk meningkatkan partisipasi dan transaksi selama pameran berlangsung.

“Kami percaya bahwa ekosistem yang kuat lahir dari kolaborasi yang konsisten. BTN siap menjadi bagian dari perjalanan panjang industri kopi di Indonesia,” pungkasnya.

Khusus di Surabaya, ICX 2026 akan berkolaborasi dengan Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya 2026 dalam satu platform dinamis yang menghubungkan kopi, gaya hidup, dan otomotif untuk memperluas jangkauan pasar dan pengunjung.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Indonesia Coffee Expo 2026, kunjungi akun @icx_expo di Instagram, X, dan Threads, serta Indonesia Coffee Expo (ICX) di YouTube dan LinkedIn. (H-1)