Kemenkop Gandeng Perguruan Tinggi Tingkatkan Kualitas SDM Koperasi

Kemenkop Jalin Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi.(MI/Naufal Zuhdi)

Kementerian Koperasi (Kemenkop) resmi menjalin kerja sama dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia, Forum Rektor Indonesia, dan Universitas Indonesia (UI) guna mendongkrak kualitas sumber daya manusia di sektor perkoperasian. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MOU) terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

"Saya memandang ini sebagai momentum strategis, karena di sinilah dunia pendidikan dan koperasi dipertemukan secara nyata untuk membangun desa, mengembangkan kapasitas SDM, dan memajukan ekonomi rakyat," ucap Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi di Kantor Kemenkop, Senin (1/9).

Kolaborasi itu bukan sekadar simbol seremonial, tetapi fondasi untuk membangun kolaborasi jangka panjang. Dirinya memandang bahwa keterlibatan perguruan tinggi sangat penting, utamanya melalui tridharma pendidikan, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Baca juga : Surveyor Indonesia Gandeng Perguruan Tinggi untuk Dorong Penguatan SDM

"Tiga hal tersebut, terutama kaitan pengabdian masyarakat, apabila diimplementasikan maka akan membawa manfaat besar bagi masyarakat desa khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas kelembagaan, kualitas SDM, dan kualitas usaha KDKMP," imbuhnya.

Ia menilai, kolaborasi perguruan tinggi dalam mendunkung KDKMP bisa memberikan banyak kontribusi pada program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di mana terdapat banyak mahasiswa dengan multi disiplin ilmu serta dapat mendampingi dan mengembangkan KDKMP di desa/kelurahan guna mengoptimalkan potensi desa sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

"Inkubator bisnis perguruan tinggi berkolaborasi dengan usaha desa ini sangat potensial untuk memperkuat kemandirian desa sekaligus mencetak wirausaha muda yang lahir dari lingkungan kampus, di mana secara ekosistem telah terbentuk. Perguruan tinggi dapat terlibat dalam upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM Perkoperasian (Pengurus, Pengawas, Pengelola). Hal ini agar KDKMP memiliki tata kelola kelembagaan dan manajemen usaha profesional," tegasnya.

Baca juga : Institut Pariwisata Trisakti Gelar Sosialisasi Pendampingan Penyusunan Proposal PPK Ormawa 2024

Bersama Forum Rektor Indonesia, Budi Arie percaya bahwa sinergi pelaksanaan kebijakan koperasi, mulai dari kelembagaan, digitalisasi, penhembangan usaha, hingga riset dan inovasi bisa terbangun menjadi lebih baik.

"Sementara bersama UI, kita menekankan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat termasuk pelaksanaan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, serta KKN tematik yang langsung bersentuhan dengan KDKMP," tutur dia.

Ke depan, Budi Arie berharap kerja sama ini bisa melahirkan ekosistem yang berkelanjutan. KDKMP akan mendapatkan penguatan kelembagaan, kampus mendapatkan ruang implementasi tri dharma, sementara masyarakat akan menikmati manfaat berupa peningkatan kesejahteraan.

"Kita sekaligus sedang membangun kepercayaan publik bahwa koperasi bukan hanya masa lalu, tetapi masa depan ekonomi bangsa. Untuk mewujudkan semua itu, tentu kita tidak bisa berhenti pada tataran konsep. Dibutuhkan ruang dialog/tukar pikiran, dan penyusunan langkah nyata agar kerja sama ini segera terasa manfaatnya di lapangan," tandasnya.

Sebagai informasi, sebanyak lebih dari 4.000 perguruan tinggi akan terlibat dalam kerja sama untuk pengembangan SDM koperasi ini. Di kesempatan yang sama, Ketua Forum Rektor Indonesia, Nurhasan menyampaikan bahwa kerja sama ini penting untuk dilakukan karena merupakan suatu keniscayaan untuk mendorong ekonomi kerakyatan.

"Bangsa kita terlalu luas, maka perguruan tinggi hadir bersama Menteri Koperasi untuk memberikan bekal, baik itu bentuk penelitian, pelatihan-pelatihan, dan edukasi-edukasi terkait dengan itu. Termasuk ada nanti pemagangan juga di dalam itu ketika prosesnya sudah jalan," ucap Nurhasan.

Sementara itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia, Eduart Wolok menyebut bahwa ekosistem kerja sama terbangun, maka secara otomatis akan melibatkan mahasiswa dan juga dosen.

"Karena ketika koperasi tumbuh, maka ini akan menjadi ajang belajar buat mahasiswa. Sehingga penyiapan SDM, pendamping, dan pengurus itu yang menjadi bentuk kerja sama dari perguruan tinggi dan Kementerian Koperasi," pungkasnya. (E-3)