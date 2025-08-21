Menggali Potensi Maluku Utara Lewat Gerakan Indonesia Brain

Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
DI tengah geliat industri tambang dan maraknya investasi smelter di Maluku Utara, muncul sebuah gerakan yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia dan ekonomi berbasis tambang hijau serta teknologi. Gerakan ini bernama Indonesia Brain Maluku Utara yang diprakarsai oleh putra daerah Jhoni Timbangnusa.
Alih-alih hanya mengeksplorasi sumber daya alam, Jhoni mendorong pengelolaan potensi manusia melalui konsep Dana Abadi Rakyat Tambang.
Maluku Utara memiliki kekayaan alam luar biasa—mulai dari tambang nikel, laut yang kaya hasil, hingga rempah premium seperti pala dan cengkih. Untuk memastikan kekayaan ini dikelola demi kesejahteraan rakyat, Jhoni Timbangnusa menggagas pembentukan Dana Abadi Rakyat Tambang. Terinspirasi dari Norwegian Oil Fund, dana ini dirancang berbasis royalti tambang nikel dan dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan kelompok tertentu.
Target pengumpulan dana adalah menghimpun minimal 1% dari pendapatan tahunan perusahaan tambang besar yang beroperasi di Maluku Utara.
Dana yang terkumpul akan dialokasikan untuk program-program strategis, seperti:
Program ini menggunakan pendekatan outcome-based, yang berarti setiap dana yang dikeluarkan harus memberikan dampak nyata, misalnya:
Inkubator Rempah di Tidore dan Kampus Kelautan di Ternate bukan sekadar program—mereka adalah titik tolak gerakan besar untuk menjadikan anak-anak Maluku Utara sebagai pemain utama dalam ekspor rempah premium dan kekuatan ekonomi laut global.
Dengan sertifikasi ekspor tuna, pala, dan cengkih ke Jepang, Korea, dan Eropa, kita tidak lagi menjual bahan mentah—kita menjual kualitas, cerita, dan kebanggaan.
Model koperasi dan startup yang diinkubasi oleh Indonesia Brain membuka peluang kepemilikan bersama—rakyat tidak hanya bekerja, tapi juga memiliki dan mendapat bagian dari keuntungan ekspor.
Dari berbagai program yang dijalankan—mulai dari Inkubator Rempah di Tidore hingga Kampus Kelautan di Ternate—Jhoni Timbangnusa tampak konsisten mengangkat semangat kemandirian dan pemberdayaan anak muda daerah.
Jhoni menyampaikan harapan besarnya terhadap generasi muda Maluku Utara.
"Kita punya laut, rempah, tambang emas, nikel, biji besi, gas, mangan dan sejarah besar. Sekarang kita butuh anak-anak muda yang siap jadi pelaku, bukan hanya penonton. Jangan tunggu dikasih peluang—ciptakan sendiri peluang itu dari tanahmu sendiri," ujar Jhoni dengan tegas.
Ia juga membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya, khususnya bagi mereka yang ingin membangun usaha, belajar ekspor, atau menjadi bagian dari gerakan Indonesia Brain yang kini aktif menghubungkan komunitas lokal dengan pasar nasional dan global. (Z-1)
Menurut Lestari, penting mengedepankan upaya membangun 'jembatan' antara kesehatan jiwa dan kesehatan otak dalam konteks sebuah kebijakan.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin, melakukan kunjungan resmi ke Jepang untuk meluncurkan BUMA Ansor dan Ansor University.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menegaskan, penanganan stunting harus maksimal. Bila tidak, berdampak pada masa depan sumber daya manusia (SDM).
PT Merak Chemicals Indonesia (MCCI) menerima kehormatan sebagai nominasi unggulan dalam ajang Best Human Capital Awards 2025. MCCI masuk nominasi untuk tiga kategori sekaligus.
Pernyataan Menteri Keuangan yang menganggap penghasilan guru dan dosen sebagai ‘tantangan’ bagi keuangan negara menunjukkan adanya misinterpretasi terhadap amanat konstitusi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved