Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

 Gana Buana
29/8/2025 17:25
BKD Sulsel: Redistribusi 800 Nakes untuk Perkuat Layanan Kesehatan
Layanan kesehatan.(Dok. Pemprov Sulsel)

PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menegaskan redistribusi 800 tenaga kesehatan (nakes) di lingkup Pemprov Sulsel dilakukan untuk mengoptimalkan SDM dan pemerataan layanan di seluruh rumah sakit milik Pemprov.

Tenaga medis tersebut akan ditempatkan di RS Labuang Baji, RSUD Dadi, RS Haji, RS Fatima, RS Sayang, RS Ibu Pertiwi, dan RS Regional Lamappapenning Bone.

“Redistribusi ini adalah langkah strategis untuk pemerataan layanan kesehatan sehingga masyarakat Sulsel dapat memperoleh akses pelayanan yang berkualitas,” jelas Erwin, Jumat (29/8).

Dukungan dari Pihak RS

Direktur RS Haji, Evi Mustikawati Arifin, mendukung kebijakan tersebut. Menurutnya, kebijakan ini bukan melemahkan peran individu, melainkan menguatkan kinerja bersama sesuai kebutuhan tiap fasilitas.

“Perubahan ini mungkin terasa berat, namun mari kita melihatnya sebagai amanah untuk memperluas pengabdian. Kompetensi yang kita miliki harus dirasakan masyarakat secara lebih luas,” ujarnya.

Evi menambahkan, hal-hal yang masih menuai perdebatan akan dievaluasi lebih lanjut. “Terima kasih atas dedikasi dan kerja sama seluruh tenaga kesehatan yang terus berjuang untuk rumah sakit dan masyarakat kita,” pungkasnya. (RO/Z-10)



Editor : Gana Buana
