BPJS Kesehatan Sebut tengah Mencoba Berbagai Strategi Mencegah Defisit Anggaran

Pelayanan BPJS Kesehatan.(Dok. Antara)

KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan pihaknya memiliki berbagai strategi agar menurunkan atau menghilangkan potensi defisit JKN.

"BPJS Kesehatan telah menetapkan fokus strategi di tahun 2025 yaitu pemantapan kualitas layanan kesehatan dan pemerataan akses peserta terhadap layanan kesehatan dengan menjaga ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS)," kata Rizzky saat dihubungi, Senin (18/8).

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka BPJS Kesehatan menetapkan 4 fokus utama badan, seperti penguatan inovasi retensi dan reaktivasi peserta dengan reaktivasi peserta mutasi dan menunggak melalui penegakan kepatuhan. Kemudian melakukan perluasan peserta UMKM, peningkatan literasi JKN dan komitmen politik pemerintah, perluasan UHC desa, peningkatan kesadaran dan loyalitas membayar iuran, hingga penguatan standardisasi dan sentralisasi layanan.

Baca juga : JKN Menuju Fase Maturitas

Selanjutnya yakni kolaborasi dengan kementerian/lembaga untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial dengan penetapan kebijakan penyesuaian besaran iuran, perumusan dan implementasi bauran kebijakan maupun dengan perluasan dukungan pemangku kepentingan lainnya.

"Adapun strategi lainnya kami lakukan pemerataan akses peserta terhadap jaminan pelayanan kesehatan yang bermutu, perluasan kerja sama fasilitas kesehatan yang bermutu berdasarkan pendekatan geospasial, maupun perluasan pemenuhan jaminan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan/atau DBTFMS melalui komitmen dan kolaborasi pemerintah pusat/pemerintah daerah/ lembaga lainnya," ujarnya.

Tidak lupa juga adanya upaya digitalisasi pelayanan berdasarkan kebutuhan peserta di setiap titik layanan, standardisasi penjaminan manfaat serta kepatuhan fasilitas kesehatan dalam menyediakan pelayanan kepada peserta sesuai standar. (H-3)