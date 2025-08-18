BPJS Kesehatan Sebut tengah Mencoba Berbagai Strategi Mencegah Defisit Anggaran

Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
KEPALA Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah mengatakan pihaknya memiliki berbagai strategi agar menurunkan atau menghilangkan potensi defisit JKN.
"BPJS Kesehatan telah menetapkan fokus strategi di tahun 2025 yaitu pemantapan kualitas layanan kesehatan dan pemerataan akses peserta terhadap layanan kesehatan dengan menjaga ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS)," kata Rizzky saat dihubungi, Senin (18/8).
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka BPJS Kesehatan menetapkan 4 fokus utama badan, seperti penguatan inovasi retensi dan reaktivasi peserta dengan reaktivasi peserta mutasi dan menunggak melalui penegakan kepatuhan. Kemudian melakukan perluasan peserta UMKM, peningkatan literasi JKN dan komitmen politik pemerintah, perluasan UHC desa, peningkatan kesadaran dan loyalitas membayar iuran, hingga penguatan standardisasi dan sentralisasi layanan.
Selanjutnya yakni kolaborasi dengan kementerian/lembaga untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial dengan penetapan kebijakan penyesuaian besaran iuran, perumusan dan implementasi bauran kebijakan maupun dengan perluasan dukungan pemangku kepentingan lainnya.
"Adapun strategi lainnya kami lakukan pemerataan akses peserta terhadap jaminan pelayanan kesehatan yang bermutu, perluasan kerja sama fasilitas kesehatan yang bermutu berdasarkan pendekatan geospasial, maupun perluasan pemenuhan jaminan pelayanan kesehatan di daerah terpencil dan/atau DBTFMS melalui komitmen dan kolaborasi pemerintah pusat/pemerintah daerah/ lembaga lainnya," ujarnya.
Tidak lupa juga adanya upaya digitalisasi pelayanan berdasarkan kebutuhan peserta di setiap titik layanan, standardisasi penjaminan manfaat serta kepatuhan fasilitas kesehatan dalam menyediakan pelayanan kepada peserta sesuai standar. (H-3)
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memutuskan ru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% per 1 Januari 2025.
PBI JKN akan naik menjadi Rp57.250 per orang per bulan, dan alokasi subsidi iuran untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan BP Kelas III menjadi sebesar Rp4.200 per orang sebelumnya Rp7.000
Perpres 59/2024 menetapkan bahwa penyesuaian manfaat, tarif, dan iuran BPJS Kesehatan paling lambat diberlakukan pada 1 Juli 2025.
Saat sakit, sebagian orang mungkin langsung berpikir untuk pergi ke rumah sakit agar segera ditangani oleh dokter spesialis.
Ia juga menegaskan pentingnya tata nilai integritas, kolaborasi, pelayanan prima, dan inovatif (Inisiatif) dalam mewujudkan layanan JKN yang humanis dan berkelanjutan.
KETUA Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, menegaskan bahwa capaian kinerja BPJS Kesehatan pada tahun 2024 menjadi titik penting dalam perjalanan Program JKN menuju fase maturitas.
