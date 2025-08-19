RS Atma Jaya Hadirkan Layanan Traditional Chinese Medicine Terintegrasi

Peluncuran Klinik Akupuntur Medik Terintegrasi RS Atma Jaya(RS Atma Jaya)

Rumah Sakit Atma Jaya resmi meluncurkan Klinik Akupuntur Medik Terintegrasi, sebuah layanan inovatif yang menjadi bagian dari pengembangan Wellness Center Atma Jaya. Inisiatif ini menegaskan komitmen RS Atma Jaya dalam memberikan layanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada penyembuhan penyakit, tetapi juga pencegahan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh.

"Peluncuran Klinik Akupuntur Medik Terintegrasi adalah jawaban kami terhadap meningkatnya minat masyarakat akan layanan kesehatan integratif. Kami ingin menghadirkan pilihan terapi yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga memulihkan keseimbangan tubuh secara menyeluruh, sejalan dengan konsep wellness yang kami kembangkan," ujar CEO Atma Jaya Healthcare Group, Edward dilansir dari keterangan resmi, Selasa (19/8).

Menggabungkan kearifan pengobatan tradisional Tiongkok yang telah teruji selama ribuan tahun dengan pendekatan medis modern berbasis bukti ilmiah, Klinik Akupuntur Medik Terintegrasi menawarkan terapi yang aman, efektif, dan berfokus pada keseimbangan tubuh, pikiran, dan jiwa. Seluruh layanan ditangani oleh praktisi berpengalaman dan tersertifikasi, sehingga pasien mendapatkan perawatan yang profesional sekaligus personal.

Baca juga : RS Atma Jaya Permudah Akses Layanan Kesehatan untuk Warga Taiwan di Indonesia

Klinik Akupuntur Medik Terintegrasi RS Atma Jaya memiliki keunggulan yang membedakannya dari klinik akupuntur pada umumnya, antara lain Dokter Spesialis Bersertifikasi Internasional, Pendekatan Terintegrasi, dan Kolaborasi Lintas Spesialis.

Klinik Akupuntur Medik Terintegrasi menawarkan berbagai tindakan akupuntur untuk mendukung kesehatan dan pemulihan pasien, antara lain: meningkatkan kualitas tidur, stress, membantu mengurangi kecemasan, gangguan pencernaan dan phobia.

Selain akupuntur, Klinik Akupuntur Medik Terintegrasi RS Atma Jaya juga akan menghadirkan layanan herbal dan jamu tradisional. Ramuan disiapkan dari bahan alami pilihan yang diformulasikan oleh tenaga ahli, sesuai prinsip pengobatan tradisional yang telah teruji.

Baca juga : DPRD DKI Soroti Keseriusan Dinkes Soal Kader Posyandu

Layanan ini bertujuan untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menjaga keseimbangan metabolisme, serta mendukung proses pemulihan pasien secara alami. Setiap resep jamu disesuaikan dengan kondisi kesehatan dan kebutuhan individu, sehingga memberikan manfaat optimal bagi tubuh tanpa mengabaikan keamanan dan standar medis modern.

Layanan TCM ini menjadi pelengkap rangkaian fasilitas Wellness Center Atma Jaya, yang mencakup pemeriksaan preventif, manajemen gaya hidup, hingga program rehabilitasi. Pasien dapat menikmati konsep one-stop wellness, di mana setiap layanan dirancang sesuai kebutuhan individu, baik untuk penyembuhan jangka pendek maupun perawatan jangka panjang.

Dengan memadukan ilmu kedokteran barat dan timur, RS Atma Jaya semakin memantapkan diri sebagai salah satu pelopor layanan kesehatan integratif di Indonesia. Visi ini berangkat dari keyakinan bahwa kesehatan terbaik adalah kesehatan yang dikelola secara holistik, memperhatikan tubuh, pikiran, dan jiwa secara selaras.

Wellness Center dengan layanan TCM ini menjadi wujud nyata komitmen RS Atma Jaya dalam mendukung kualitas hidup optimal setiap pasien, sekaligus mengajak masyarakat untuk melihat kesehatan bukan sekadar bebas dari penyakit, tetapi juga hidup dengan kesejahteraan yang utuh. (E-3)