



Mohamad Farhan Zhuhri
19/8/2025 06:38
DPRD DKI Soroti Keseriusan Dinkes Soal Kader Posyandu
Ilustrasi(Antara)

Anggota DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono, menyoroti minimnya dukungan Pemprov terhadap kader posyandu. Menurutnya, posyandu merupakan garda terdepan layanan kesehatan komunitas, terutama dalam pencegahan stunting.

“Posyandu adalah garda terdepan layanan kesehatan komunitas. Mereka punya peran penting dalam mencegah stunting. Maka, pemerintah perlu memperhatikan dana operasional dan fasilitas kesehatan agar posyandu bisa berjalan maksimal,” kata Alia dalam keterangannya, Selasa (19/8).

Politikus Golkar itu mempertanyakan keseriusan Pemprov, khususnya Dinas Kesehatan DKI, dalam memberikan dukungan konkret bagi kader posyandu. Ia menilai masih banyak alat kesehatan yang belum merata di sejumlah wilayah.

Baca juga : Penimbangan Nasional Serentak Diharapkan Capai 95% Anak untuk Deteksi Stunting

“Apakah ada upaya untuk meningkatkan operasional bagi kader posyandu? Saat reses saya menemukan alat kesehatan yang masih minim dan tidak merata. Aspirasi ini harus jadi perhatian serius,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta itu.

Ia menegaskan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat terkait pemerataan alat kesehatan. Menurut Alia, hal itu menjadi kebutuhan mendasar agar kader posyandu dapat menjalankan fungsi pelayanan kesehatan secara optimal.

“Bukan hanya operasional, tapi juga pemerataan alat-alat kesehatan yang layak bagi masyarakat,” pungkasnya. (E-3)



