Paru-Paru Paling Rentan terdampak Penyebaran Kanker Payudara

Ilustrasi(Antara)

Kanker payudara merupakan diagnosis yang menakutkan bagi banyak perempuan. Itu menimbulkan rasa takut dan ketidakpastian. Penyakit ini tidak hanya memengaruhi payudara itu sendiri, tetapi juga dapat berdampak luas pada bagian tubuh lainnya. Salah satu lokasi metastasis atau penyebaran kanker yang paling umum adalah paru-paru.

Dilansir dari laman American Oncology Institute, untuk memahami penyebaran kanker payudara ke paru-paru, penting untuk memahami proses metastasis. Sel-sel kanker dari tumor primer dapat terlepas, bergerak melalui aliran darah atau sistem limfatik, dan membentuk koloni baru di bagian tubuh lainnya. Paru-paru, dengan suplai darah yang kaya dan jaringan pembuluh darah yang luas, sering menjadi tujuan migrasi sel-sel kanker ini.

Mekanisme sel kanker bermetastasis ke paru-paru sangatlah kompleks. Sel kanker harus bertransformasi agar dapat bertahan hidup di berbagai lingkungan di dalam tubuh. Hal ini dapat dilakukan melalui proses yang disebut transisi epitel-mesenkim (EMT), yang memungkinkan mereka memperoleh kemampuan untuk menginvasi dan bertahan hidup di organ-organ yang jauh.

Baca juga : Langkah Awal Pemulihan Psikologis Penderita Kanker, Menerima Diri Sendiri

Deteksi dini metastasis paru sangat penting untuk pengobatan yang efektif. Gejala metastasis paru dapat meliputi sesak napas, batuk terus-menerus, nyeri dada, dan batuk berdarah. Namun, gejala-gejala ini juga dapat disebabkan oleh kondisi jinak, sehingga diagnosisnya sulit.

Tes pencitraan, seperti rontgen dada, CT scan, dan PET scan, merupakan alat utama untuk mendeteksi metastasis paru. Jika dicurigai adanya metastasis paru, biopsi dapat dilakukan untuk memastikan keberadaan sel kanker payudara di jaringan paru.

Setelah kanker payudara menyebar ke paru-paru, kanker tersebut dianggap stadium IV atau kanker payudara metastasis. Stadium kanker ini biasanya tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat diobati. Tujuan pengobatan adalah untuk memperpanjang hidup, meredakan gejala, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Baca juga : Tidak Semua Pasien Kanker Payudara Perlu Mastektomi

Penanganan metastasis paru umumnya melibatkan kombinasi terapi sistemik, yang meliputi kemoterapi, terapi hormonal, dan terapi target, serta terapi lokal seperti pembedahan dan radiasi. Rencana penanganan spesifik akan bergantung pada jenis kanker payudara, karakteristik metastasis, dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan.

Prognosis untuk kanker payudara metastasis sangat bervariasi. Beberapa pasien dapat bertahan hidup bertahun-tahun dengan penyakit ini, sementara yang lain mungkin memiliki perjalanan penyakit yang lebih agresif.

Diagnosis metastasis paru akibat kanker payudara dapat berdampak signifikan terhadap kualitas hidup pasien. Pasien mungkin menghadapi gejala fisik, tekanan emosional, beban finansial, dan tantangan lainnya.

Perawatan paliatif, yang berfokus pada pengurangan gejala dan peningkatan kualitas hidup, dapat menjadi komponen penting dalam rencana perawatan pasien.

Layanan dukungan, termasuk konseling, kelompok dukungan, dan sumber daya pendidikan, dapat membantu pasien dan keluarga mereka mengatasi tantangan hidup dengan kanker payudara metastatik.

Penelitian tentang kanker payudara metastasis, termasuk metastasis paru-paru, sedang berlangsung. Uji klinis sedang mengeksplorasi pendekatan pengobatan baru, termasuk imunoterapi, yang menggunakan sistem kekebalan tubuh untuk melawan kanker, dan terapi bertarget baru yang dirancang untuk menghambat penyebaran sel kanker.

Salah satu bidang penelitian yang menjanjikan adalah biopsi cair, sebuah tes non-invasif yang dapat mendeteksi biomarker kanker dalam darah. Biopsi cair dapat menawarkan cara yang lebih mudah diakses dan kurang invasif untuk memantau perkembangan kanker payudara metastasis, termasuk metastasis paru-paru.

Meskipun hidup dengan kanker payudara metastasis penuh tantangan, masih ada harapan. Kemajuan dalam pengobatan dan perawatan suportif terus meningkatkan hasil bagi pasien penyakit ini, dan penelitian yang sedang berlangsung menawarkan harapan akan pengobatan yang lebih baik di masa mendatang.

Kesimpulannya, metastasis kanker payudara ke paru-paru merupakan tantangan klinis yang signifikan, tetapi tantangan ini dihadapi dengan semakin banyaknya pilihan pengobatan yang efektif dan pemahaman yang lebih mendalam tentang penyakit ini. Penting bagi pasien dan orang-orang terkasih mereka untuk bekerja sama secara erat dengan penyedia layanan kesehatan mereka guna mengembangkan rencana perawatan komprehensif yang memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka. (E-3)