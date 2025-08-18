5 Alasan Masker Penting untuk Kesehatan dan Lingkungan

Headline
TAHUKAH kamu, ada berbagai alasan memakai masker saat bepergian atau beraktivitas di luar ruangan? Mulai dari menghindari polusi udara hingga mencegah penularan penyakit, masker sangat penting.
Apalagi selama masa pandemi covid-19 kemarin, penggunaan masker menjadi protokol kesehatan yang harus selalu dipatuhi.
Masker membantu melindungi diri dari polusi dan kuman penyebab penyakit.
Ada berbagai jenis masker yang bisa digunakan, seperti masker bedah, KN95, KF94, Duckbill, dan masker kain.
Sementara itu, masker N95 khusus untuk petugas medis, perawat, atau pekerja dengan risiko polusi tinggi.
Menggunakan masker secara tepat memiliki manfaat besar bagi kesehatan pribadi dan orang di sekitar.
1. Mencegah Penyebaran Kuman
Masker mengurangi risiko penyebarkan kuman saat Anda sedang batuk, bersin, berbicara, atau bernafas.
Dengan menutupi hidung dan mulut, partikel droplet dari batuk atau bersin bisa terhalang.
2. Melindungi Diri dari Penyakit
Masker membantu mencegah Anda menghirup droplet yang membawa virus atau bakteri.
Studi tahun 2022 menunjukkan bahwa satu orang memakai masker sudah lebih aman daripada tidak sama sekali.
3. Melindungi Orang dengan Sistem Kekebalan Lemah
Masker penting bagi orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh lemah, seperti penderita penyakit kronis, HIV, atau yang menjalani terapi radiasi.
Paparan kuman berbahaya dapat diminimalkan sehingga mereka tetap terlindungi dari infeksi serius.
4. Mengurangi Paparan Alergen
Masker menyaring serbuk sari dan iritan dari udara bagi penderita alergi. Kelembapan dan suhu udara yang masuk ke saluran pernapasan juga lebih stabil.
5. Melindungi dari Kualitas Udara Buruk
Masker membantu menyaring polutan seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, dan debu.
Tujuannya untuk menjaga kesehatan paru-paru saat Indeks Kualitas Udara berada pada kategori berbahaya.
Selain itu, respirator KN95 dan N95 terbukti memberikan perlindungan maksimal. Masker yang pas dan nyaman tetap penting digunakan, terutama di tempat ramai atau polusi tinggi.
Memakai masker tidak hanya mencegah penyakit, tetapi juga melindungi lingkungan sekitar. Langkah sederhana ini bisa berdampak besar bagi kesehatan diri sendiri dan orang lain. (Health/Z-1)
