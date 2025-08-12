HUT ke-80 RI Momentum Perkuat Layanan Sosial hingga Kesehatan Masyarakat

Edukasi Safety Riding.(Dok. TJSL)

PERINGATAN HUT ke-80 RI menjadi momen untuk memperkuat layanan sosial hingga ekonomi masyarakat. Di antaranya termasuk dalam upaya meningkatkan akses layanan kesehatan, pendidikan, edukasi keselamatan lalu lintas, hingga pemberdayaan UMKM.

Kementerian Kesehatan mencatat, angka stunting nasional pada 2024 berada di kisaran 21,5 persen, masih di atas target 14 persen pada 2024. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi berbagai pihak untuk bisa memenuhi target pengentasan stunting tersebut.

Departemen Head Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pelindo, Febrianto Zenny, mengatakan untuk menyambut peringatan HUT ke-80 RI, pihaknya mengadakan serangkaian kegiatan sosial dan edukatif di empat kota besar. Kegiatan sosial itu mencakup layanan kesehatan gratis, pelatihan keselamatan berkendara, bazar UMK, serta kegiatan edukasi pelabuhan bagi pelajar.

“Kami terus memastikan bahwa keberadaan pelabuhan berdampak positif pada kesehatan, keselamatan, dan perekonomian warga,” ujar Febrianto Zenny, melalui keterangannya, Selasa (12/8).

Febrianto menjelaskan kegiatan berlangsung 11 hingga 22 Agustus di Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar dengan melibatkan ribuan penerima manfaat dari kalangan pekerja pelabuhan, masyarakat sekitar, dan pelajar. Program ini sejalan dengan arahan pemerintah agar BUMN hadir memperkuat layanan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di tahun peringatan kemerdekaan.

Febrianto mengatakan, program layanan kesehatan menjadi salah satu fokus utama dengan target pemeriksaan kesehatan gratis untuk 4 ribu tenaga kerja bongkar muat (TKBM) di pelabuhan dan terminal, dengan paket senilai maksimal Rp500 ribu per orang. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk TKBM dilakukan mulai hari ini sampai 14 Agustus 2025.

Selain itu, pemeriksaan kesehatan balita juga digelar untuk 400 anak, bertepatan dengan peringatan Hari ASI Sedunia, dengan bantuan vitamin senilai maksimal Rp600 ribu per anak.

“Kami berharap, dukungan kesehatan dasar ini membantu menekan risiko gangguan tumbuh kembang anak,” katanya.

Di bidang pendidikan, juga diadakan Port Visit untuk 100 siswa SD di setiap kota. Anak-anak diajak mengenal dunia kepelabuhanan, peran BUMN, dan mengikuti sosialisasi anti-perundungan. Para pelajar tersebut juga dibagikan buku komik pelabuhan, tas, dan alat tulis.

Untuk aspek keselamatan lalu lintas, digelar edukasi safety riding serta pemberian voucher servis ringan senilai Rp300 ribu bagi 80 pengemudi ojek di empat kota tersebut. Data Korlantas Polri menunjukkan, pada 2024 terjadi lebih dari 100 ribu kecelakaan lalu lintas di Indonesia, dengan sepeda motor sebagai kendaraan yang paling banyak terlibat.

“Di event ini, para peserta menerima jaket keselamatan yang diproduksi UMKM lokal,” tambahnya.

Selain itu juga digelar Bazaar UKM Kemerdekaan yang melibatkan 20 pelaku usaha. Mereka terdiri dari 10 UMKM binaan dan 10 UMKM lokal di sekitar pelabuhan. (H-3)