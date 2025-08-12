Tamarin Hotel Jakarta Hadirkan Gebyar Merdeka Staycation, Banjir Promo HUT RI ke-80!

Rayakan HUT RI ke-80 di Tamarin Hotel Jakarta dengan promo Gebyar Merdeka Staycation 10–18 Agustus 2025. Diskon kamar, menu spesial, dan aktivitas keluarga seru!(Tamarin Hotel Jakarta)

DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Tamarin Hotel Jakarta menawarkan promo spesial bertema “Gebyar Merdeka Staycation” yang berlangsung pada 10–18 Agustus 2025. Paket ini disiapkan untuk menghadirkan pengalaman menginap, kuliner, dan hiburan keluarga yang tak terlupakan.

1. Promo Kamar Spesial Merdeka

Superior Room: Rp 680.000/malam, termasuk sarapan untuk 2 orang

Deluxe Room: Rp 780.000/malam

Tamu juga mendapatkan diskon 17% untuk menu F&B tertentu di Harum Manis Resto selama periode promo.

2. Hadiah Kuliner Gratis

Tamu yang menginap pada periode promo berkesempatan mendapatkan gratis 1 porsi Euforia Steak & Peach Candy untuk 1 orang, dengan pilihan varian:

3. Menu Spesial Merdeka untuk Umum

Bagi tamu yang tidak menginap, Harum Manis Resto juga menyediakan paket spesial:

Euforia Steak hanya Rp 85.000,-/ portion, dengan 4 Varian pilihan :

Beef Weinner Roll Chicken Gravy Fillet Mignon Beef Tenderloin Blackpepper

Peach Candy Drink – hanya Rp 45.000,- , minuman segar yang terbuat dari perpaduan buah strawberry dan peach, serta syrup mint yang khas dari Tamarin Hotel. Minuman tersebut juga di sandingkan dengan yakult yang semakin menyegarkan tenggorokan para penikmatnya.

Paket Euforia Steak & Peach Candy Drink ini tersedia di Harum Manis Resto & Kemangi café Tamarin Hotel Jakarta, berlaku mulai 1 Agustus 2025 – 30 Agustus 2025 .

4. Aktivitas Anak “Freedom Color Fun”

Khusus tamu keluarga, tersedia kegiatan mewarnai seru untuk anak-anak, menghadirkan suasana kreatif dan penuh keceriaan selama liburan.

Public Relation Tamarin Hotel Jakarta,Wulan Septyoningrum , menyampaikan:

“Promo Gebyar Staycation ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu dan untuk merayakan semangat kemerdekaan Indonesia. Kami ingin merayakannya dengan memberikan pengalaman menginap yang hangat, kuliner lezat, dan aktivitas yang bisa dinikmati seluruh keluarga. Semoga promo ini menjadi pilihan terbaik untuk staycation di bulan Agustus.” (RO/Z-2)