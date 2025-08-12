Tamarin Hotel Jakarta Hadirkan Gebyar Merdeka Staycation, Banjir Promo HUT RI ke-80!

Headline
DALAM rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80, Tamarin Hotel Jakarta menawarkan promo spesial bertema “Gebyar Merdeka Staycation” yang berlangsung pada 10–18 Agustus 2025. Paket ini disiapkan untuk menghadirkan pengalaman menginap, kuliner, dan hiburan keluarga yang tak terlupakan.
Tamu juga mendapatkan diskon 17% untuk menu F&B tertentu di Harum Manis Resto selama periode promo.
Tamu yang menginap pada periode promo berkesempatan mendapatkan gratis 1 porsi Euforia Steak & Peach Candy untuk 1 orang, dengan pilihan varian:
Bagi tamu yang tidak menginap, Harum Manis Resto juga menyediakan paket spesial:
Paket Euforia Steak & Peach Candy Drink ini tersedia di Harum Manis Resto & Kemangi café Tamarin Hotel Jakarta, berlaku mulai 1 Agustus 2025 – 30 Agustus 2025 .
Khusus tamu keluarga, tersedia kegiatan mewarnai seru untuk anak-anak, menghadirkan suasana kreatif dan penuh keceriaan selama liburan.
Public Relation Tamarin Hotel Jakarta,Wulan Septyoningrum , menyampaikan:
“Promo Gebyar Staycation ini kami hadirkan sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu dan untuk merayakan semangat kemerdekaan Indonesia. Kami ingin merayakannya dengan memberikan pengalaman menginap yang hangat, kuliner lezat, dan aktivitas yang bisa dinikmati seluruh keluarga. Semoga promo ini menjadi pilihan terbaik untuk staycation di bulan Agustus.” (RO/Z-2)
