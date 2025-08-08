Kualitas Layanan Kesehatan Ibu dan Anak Harus Terus Ditingkatkan

Headline
KUALITAS layanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia masih harus terus ditingkatkan. Dengan begitu upaya mencapai berbagai target terkait kesehatan ibu dan anak bisa tercapai.
Chief Operating Officer Mitra Keluarga Group, Christina Dian Anggraeni, menegaskan bahwa pembaruan layanan merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan layanan kesehatan ibu dan anak yang mumpuni. Ia mengatakan komitmen meningkatkan kualitas layanan itu sangat penting dihadirkan.
"Mitra Keluarga Group memegang komitmen untuk selalu meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Oleh karena itu, pembaruan fasilitas layanan kesehatan akan selalu kami lakukan," ujar dr. Christina, melalui keterangannya, Jumat (8/8).
Christina mengatakan, untuk mencapai layanan kesehatan ibu dan anak yang maksimal, Mitra Keluarga Cibubur meluncurkan dua poli baru, yakni Women and Children Clinic serta Poli Bedah. Fasilitas ini dirancang lebih modern dan nyaman demi menunjang pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, kedua poli didukung oleh tenaga medis yang berpengalaman.
Direktur Mitra Keluarga Cibubur, Sri Widiyaningsih, berharap dengan peluncuran dua layanan baru itu masyarakat merasakan manfaat peningkatan mutu layanan secara langsung.
"Kami ingin masyarakat tahu, bahwa kami memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan kesehatan yang mereka butuhkan," kata Sri.
Women and Children Clinic kini hadir dengan ruang tunggu luas dan desain homey yang memanjakan pasien. Sofa empuk dan pencahayaan hangat membuat suasana menunggu lebih menyenangkan.
Tersedia juga mini playground dengan ornamen lucu dan beragam mainan yang membuat anak-anak nyaman. Pojok baca turut dihadirkan bagi anak-anak yang senang membaca. Bagi ibu menyusui, klinik ini menyediakan ruang khusus menyusui yang tenang dan nyaman. Fasilitas ini dirancang untuk mendukung proses menyusui secara rileks dan aman.
"Dengan poli yang baru, kami ingin memberikan pelayanan holistik serta mendukung kesehatan untuk ibu dan anak," ujar dr. Sri.
Women and Children Clinic juga diperkuat oleh enam dokter spesialis anak berpengalaman. Lima di antaranya adalah dokter spesialis anak umum dan satu konsultan NICU. (H-3)
