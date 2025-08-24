PNM Dukung Usaha Ibunda Dhika Aura Farming untuk Perkuat Ekonomi Keluarga

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam mendampingi perempuan prasejahtera melalui program pemberdayaan usaha ultra mikro. Dukungan ini salah satunya dirasakan oleh Rani Ridawati, nasabah PNM Mekaar asal Riau, yang merupakan ibu dari Rayyan Arkan Dikha, seorang penari pacu jalur yang sempat viral.
Rani menjalankan usaha minuman segar seperti jus di sekitar arena perlombaan pacu jalur. Sejak tahun 2017, ia menjadi bagian dari keluarga besar PNM melalui pembiayaan Mekaar. Melihat semangat dan konsistensinya, PNM memberikan tambahan bantuan berupa gerobak dan perlengkapan usaha agar Rani dapat mengembangkan usahanya lebih baik.
“Terima kasih kepada PNM yang telah membantu usaha kami. Dengan adanya bantuan ini kami sangat terbantu sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Rani. Baginya, dukungan PNM tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan perusahaan bukan sekadar modal, melainkan pendampingan yang menyertai perjuangan nasabah dalam mengembangkan usaha. “PNM percaya setiap perjuangan layak ditemani. Seperti Ibu Rani, semangatnya membangun usaha sekaligus mendukung anaknya berprestasi adalah contoh nyata bagaimana pemberdayaan dapat memberi dampak nyata bagi keluarga dan masyarakat,” ujar Arief.
Melalui kisah Rani, PNM ingin menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan hanya soal menumbuhkan usaha, tetapi juga mengangkat harkat keluarga agar mampu berdiri lebih kuat dan percaya diri. PNM meyakini setiap langkah kecil nasabah menuju kemandirian akan menjadi bagian dari perubahan besar, melahirkan generasi yang lebih berdaya, serta mendorong tumbuh bersama menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. (H-2)
PT Indonusa Bara Sejahtera (OVO Finansial) bersama PT Grab Teknologi Indonesia menyalurkan pendanaan senilai Rp6 triliun melalui Program GrabModal.
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI adalah program pembiayaan dari Bank Rakyat Indonesia untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan bunga rendah
Kinerja keuangan yang terus menunjukkan tren positif tersebut ditopang strategi dalam menjaga kualitas pembiayaan melalui pendampingan intensif dan program apresiasi kepada nasabah.
DI tengah era digitalisasi yang terus bergerak cepat, perubahan teknologi memengaruhi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam industri pembiayaan.
Kehadiran sepeda motor listrik Fox 200 turut dilandasi oleh stereotip klasik: perempuan yang sein kanan tapi belok kiri, atau lupa mematikan sein dan terus lurus.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
Kurang tidur menyebabkan kerusakan DNA, melemahnya kekebalan tubuh, meningkatnya peradangan, dan terganggunya ritme sirkadian, yang semuanya bekerja sama membantu sel kanker.
Ia berhasil menjadi trainer perempuan pertama di PT Cipta Kridatama (CK), salah satu anak usaha PT ABM Investama Tbk yang bergerak di bidang mining contractor.
Setiap langkah mereka sarat makna, setiap perjalanan adalah bagian dari cerita besar yang mereka ciptakan sendiri.
