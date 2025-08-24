PNM Dukung Usaha Ibunda Dhika Aura Farming untuk Perkuat Ekonomi Keluarga

Ilustrasi(Dok PNM)

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) terus berkomitmen dalam mendampingi perempuan prasejahtera melalui program pemberdayaan usaha ultra mikro. Dukungan ini salah satunya dirasakan oleh Rani Ridawati, nasabah PNM Mekaar asal Riau, yang merupakan ibu dari Rayyan Arkan Dikha, seorang penari pacu jalur yang sempat viral.

Rani menjalankan usaha minuman segar seperti jus di sekitar arena perlombaan pacu jalur. Sejak tahun 2017, ia menjadi bagian dari keluarga besar PNM melalui pembiayaan Mekaar. Melihat semangat dan konsistensinya, PNM memberikan tambahan bantuan berupa gerobak dan perlengkapan usaha agar Rani dapat mengembangkan usahanya lebih baik.

“Terima kasih kepada PNM yang telah membantu usaha kami. Dengan adanya bantuan ini kami sangat terbantu sekali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ungkap Rani. Baginya, dukungan PNM tidak hanya memberikan modal usaha, tetapi juga membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi, menyampaikan bahwa dukungan yang diberikan perusahaan bukan sekadar modal, melainkan pendampingan yang menyertai perjuangan nasabah dalam mengembangkan usaha. “PNM percaya setiap perjuangan layak ditemani. Seperti Ibu Rani, semangatnya membangun usaha sekaligus mendukung anaknya berprestasi adalah contoh nyata bagaimana pemberdayaan dapat memberi dampak nyata bagi keluarga dan masyarakat,” ujar Arief.

Melalui kisah Rani, PNM ingin menunjukkan bahwa pemberdayaan bukan hanya soal menumbuhkan usaha, tetapi juga mengangkat harkat keluarga agar mampu berdiri lebih kuat dan percaya diri. PNM meyakini setiap langkah kecil nasabah menuju kemandirian akan menjadi bagian dari perubahan besar, melahirkan generasi yang lebih berdaya, serta mendorong tumbuh bersama menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. (H-2)