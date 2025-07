Hilirisasi Berkelanjutan Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

(MI/HO)

HILIRISASI berkelanjutan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Setiap komoditas kelolaan diolah hingga menjadi produk hilir yang menjadi bahan baku untuk mendukung penciptaan industri masa depan baru di dalam negeri.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh proyek hilirisasi berjalan terintegrasi, menghasilkan produk bernilai tinggi, serta memberikan dampak langsung bagi ekonomi dan memperkuat kedaulatan ekonomi nasional," ujar Direktur Utama Mind Id, Maroef Sjamjoeddin, dalam RDP Komisi XII DPR, belum lama ini. Ia menyampaikan bahwa perseroan mengintegrasikan program hilirisasi dari hulu hingga hilir.

Maroef menyampaikan salah satu proyek hilirisasi terintegrasi yang dijalankan ialah penguatan rantai pasok produksi hulu hingga hilir aluminium. Holding industri pertambangan Indonesia itu menjalankan dua proyek penting dalam pengolahan bauksit di Mempawah dengan target produksi sebesar 1,47 juta ton bauksit (WBx) per tahun dan Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) yang memiliki kapasitas produksi 1 juta ton alumina per tahun.

Sebagai lanjutan dari pengolahan bauksit tersebut, Mind Id mengembangkan smelter aluminium dengan kapasitas 600 ribu ton per tahun (ktpa) dan SGAR Fase II dengan kapasitas tambahan 1 juta ton alumina per tahun. Selain mendatangkan investasi, Maroef menegaskan integrasi proyek ini berdampak pada penciptaan nilai ekonomi yang signifikan di Indonesia karena 1 ton bauksit yang dihargai sekitar US$40 akan naik menjadi sekitar US$575 saat berbentuk alumina dan kembali naik menjadi US$2.700 per ton saat berbentuk aluminium.

Setiap proyek juga akan menjadi penggerak bagi penyerapan puluhan ribu tenaga kerja langsung dan tidak langsung serta sumber bagi terciptanya berbagai kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat daerah. Industri manufaktur turunan juga akan mendapat kesempatan untuk bertumbuh lebih baik karena memiliki kepastian pasokan bahan baku mineral, sehingga memberi peningkatan dampak yang lebih besar bagi ekonomi. (I-2)