Konflik Hamas-Israel, ESDM Harap Harga Minyak Dunia Tetap Landai

MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berharap harga minyak mentah dunia tetap stabil di tengah perang antara kelompok Hamas Palestina dan pasukan Israel yang memanas beberapa hari terakhir.

Harga minyak mentah dunia selama sepekan terakhir berada di bawah US$90 per barel. Harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman November 2023 anjlok 58 sen menjadi US$82,91 per barel pada Kamis (12/10). Harga minyak mentah Brent juga terpantau berada di bawah US$90 per barel, yakni di level US$86 per barel.

"Harga minyak kan sudah turun. Kemarin sempat tembus US$90 per barel.. Kita berharap jangan naik-naik dari US$90 per barel. Biar di level situ dulu (di bawah US$90 per barel," ucap Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/10).

Menteri ESDM menyatakan terus memantau perkembangan minyak dunia. Ia berharap harga minyak mentah global tetap landai di tahun politik untuk menjaga ketahanan energi nasional. Dengan kenaikan harga minyak mentah dunia akan berimbas pada harga jual BBM nonsubsidi.

"Dengan adanya itu (harga minyak dunia yang stabil) bisa menjaga keberlangsungan BBM dalam negeri di tengah jelang tahun pemilu. Hal ini supaya semuanya tenang dulu," kata Arifin.

Sebelumnya, Menteri ESDM mengatakan menangkap sinyal positif dari penurunan harga minyak dunia di bawah US$90 per barel. Ia berharap dengan ambruknya harga minyak dunia dapat berdampak pada penyesuaian harga BBM di dalam negeri.

"Kita lihat aja nanti stabilitasnya. Karena memang konsumsi minyak global agak menurun. Mudah-mudahan penurunannya ini konstan, sehingga ada keseimbangan baru," ucap Arifin.

