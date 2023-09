Klaster Ladera Ke-2 di Grand Duta City South of Jakarta Mulai Dibangun

GRAND Duta City South of Jakarta mulai pembangunan unit rumah di Klaster Ladera. Penjualan tahap pertama klaster ini mulai dipasarkan pada 13 Agustus lalu.

“Hari ini dengan bangga kami telah melakukan proses groundbreaking klaster Ladera sebagai bentuk komitmen kami, Duta Putra Land, dalam memenuhi jaminan pembangunan dan serah terima unit tepat waktu dengan kualitas bangunan yang baik dan sesuai standar. Secara bersamaan kami juga melakukan acara penandatanganan dokumen akad kredit konsumen secara masal bagi konsumen-konsumen kami yang telah membeli klaster Ladera di bulan lalu”, ungkap Direktur Teknik Duta Putra Land Benhard dalam keterangan resmi yang diterima, Selasa (19/9).

Klaster Ladera dibangun dengan dua tipe hunian. Tipe pertama asalah Tipe Malta, tipe 1 lantai dengan luas bangunan 47m2 dan luas tanah 72m2. Tipe kedua adalah tipe 2 lantai, Tipe Tuscan, dengan luas bangunan 66m2 dan luas tanah 72m2. Keunggulan dari Klaster Ladera di Grand Duta City South of Jakarta adalah bangunan high ceiling, dengan tinggi bangunan floor to ceilings 1 lantai adalah 6 meter dan dilengkapi dengan jendela yang besar dan tinggi.

Dari segi fungsi, tinggi bangunan dan jendela yg besar dan tinggi dapat meningkatkan sirkulasi udara dalam rumah serta pencahayaan yang bagus sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas hidup kesehatan para anggota keluarga. Selain itu, dari segi tampilan unit hunian sendiri, dapat menambah kesan ruangan yang luas dan elegan pada setiap unit hunian di klaster Ladera. Seluruh unit juga sudah dilengkapi dengan kanopi, smart door lock, dan smart home system.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para konsumen yang telah mempercayakan pembelian rumah di proyek kami dan pada para sales agen yang telah membantu memasarkan produk-produk kami. Kami berharap para konsumen merasa bangga telah memilih unit dan dapat menjadikan klaster Ladera sebagai rumah masa depan di area hunian yang mengedepankan prinsip kualitas hidup yang lebih baik”, tambahnya.

Grand Duta City South of Jakarta adalah salah satu proyek terbaru yang dikembangkan oleh Duta Putra Land. Perusahaan real estate ini telah berdiri sejak 1983 dan sudah memiliki lebih dari 39 portofolio projek pengembangan properti yang terdiri dari perumahan, apartemen, komersial area, office tower, superblock, dan kawasan kota mandiri.

Grand Duta City South of Jakarta memiliki lokasi yang strategis yang dapat diakses dari 4 toll yaitu exit tol Pamulang JORR 2, exit tol Kayumanis, exit tol Sawangan dan kedepannya melalui exit toll Bojong Gede tol Depok – Antasari (Desari) dengan jarak tempuh hanya 10 menit untuk menuju ke lokasi proyek. Fasilitas yang sudah ada di kawasan Grand Duta City South of Jakarta adalah The Beach, salah satu fasilitas hangout baru dengan konsep kekinian di Selatan Jakarta, FnB area, dan Central Park 4.000m2.

Pembangunan lainnya yang akan ada di kawasan ini adalah gedung multifungsi, minimart, dan lifestyle centre. Dari sisi pembangunan sebagai kota mandiri, tentunya di kemudian hari akan dibangun sekolah, rumah sakit, mall, dan fasilitas penunjang hunian lainnya. (Z-10)