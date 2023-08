Royal Garden Dikukuhkan sebagai Franchise Market Leader 2023 Sektor Kecantikan

ASOSIASI Franchise Indonesia (AFI) telah menggelar The 21st International Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) 2023 di Hall 5 - Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Tangerang, pekan lalu.

Pada ajang IFRA 2023, berkat terobosan Royal Garden kembali meraih penghargaan sebagai pemimpin pasar kategori waralaba kecantikan secara berturu-turut dari tahun 2017 sampai tahun 2023.

Berdiri dari tahun 2010, Royal Garden masuk sektor waralaba pada tahun 2012, menjadi beauty center pada tahun 2014 dan menjadi beauty clinic tahun 2016.

Selanjutnya, Royal Garden membuat terobosan one stop solution dalam satu lokasi, triple business, triple omzet maupun profitnya.

Umumnya outlet kecantikan hanya menghadirkan satu pilihan untuk konsumen apakah hanya spa, facial house atau beauty clinic saja.

Potensi Profit Lebih dari Rp120 Juta Per Bulan

"Royal Garden justru hadir terdepan memberikan solusi secara komprehensif sehingga konsumen dapat tampil maksimal, dan pengusaha kecantikan juga menjadi pengusaha sukses, terkenal, kekinian dan menguntungkan dengan potensi profit lebih dari Rp 120 juta per bulan," jelas Anita Feng, ST, MM founder Royalcorporation.ID dalam keterangan, Selasa (29/8).

Sesuai dengan visi dari PT Royal yang menghadirkan solusi kecantikan berkualitas dengan harga terjangkau dekat dengan rumah Anda, Royal Garden hadir membawa solusi untuk konsumen sehingga selalu tampil awet muda, cantik dan langsing.

Baik dalam bidang spa, beauty center maupun beauty clinic, Royal Garden selalu hadir dengan sejumlah terobosan baik mesin terbaru, produk terbaru maupun promosi terbaru.

Untuk beauty clinic treatment, Royal Garden menawarkan infus whitening, botox, filler, tarik benang serta pico lasser.

Sementara untuk beauty spa, Royal Garden melayani gold spa treatment dan whitening spa tetap menduduki posisi terfavorit untuk para konsumennya. Sedangkan untuk beauty center, ada layanan treatment radio frequency wajah maupun body menempati omzet teratas.

Untuk memberi pelayanan prima bagi konsumennya, Royal Garden ditata dengan interior dengan tema mahakarya warisan Nusantara yang instagramable.

Selanin itu, Royal Garden didukung para SDM terlatih, dokter professional, berpengalaman dengan sertifikat kecantikan, produk-produk berkualitas membuat konsumen bisa tampil cantik, langsing dan optimal setiap saat menjadi mudah.

Siap Buka 10 Outlet pada Tahun 2023

Kini PT Royal holding company Royal Garden Spa telah menjadi pemimpin pasar waralaba kecantikan di Indonesia, dengan portofolio 67 outlet di seluruh wilayah Indonesia, 31 penghargaan tingkat nasional dan telah di-review lebih dari 100 media. Tak hanya itu, Royal Garden juga akan membuka 10 outlet sampai akhir tahun 2023.

Dalam meraih prestasi. Royal Garden telah meraih penghargaan Franchise Market Leader, Franchise Top Choice, Merek Paling Terkenal Digital, Best Excellence Service dan merek franchise dengan tingkat kepuasan franchisee tertinggi.

“Kami berkomitmen memberikan layanan kecantikan terbaik, pelayanan tulus dari hati, Anda akan memperoleh perlakuan seperti keluarga kerajaan," jelas Anita.

"Bagi Royal Garden, kepuasan customer adalah kebahagiaan kami. Royal dilengkapi sekitar 50 item produk dengan bahan aktif alami bersertifikasi BPOM, aman untuk kulit sensitif dan anak-anak di atas usia 1 (satu) tahun,” tutur Anita.

Royal Garden juga meraih Srikandi Bisnis Waralaba versi majalah SWA, sekaligus Juara 1 Wirausaha Muda Mandiri versi Bank Mandiri dan pemenang Young Marketer Award. (RO/S-4)