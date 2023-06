Penerapan ESG MPM Diganjar Sejumlah Penghargaan dan Masuk Indeks IDX KEHATI

KOMITMEN Keberlanjutan PT Mitra Pinastika Mustika (MPMX) diganjar sejumlah penghargaan, terutama di bidang tanggung jawab sosal (CSR). Dalam praktik bisnis, MPMX turut menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan meliputi aspek Environment Social and Governance (ESG).

GM of Corporate Communication & Sustainability MPM Natalia Lusnita mengatakan, sebagai entitas usaha di sektor transportasi yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan, pihaknya melakukan operasional usaha secara berkelanjutan semakin besar.

MPMX mengembangkan strategi keberlanjutan perusahaan dengan menyusun Peta Jalan Keberlanjutan 2021-2025 yang memuat rumusan strategi MPM. Strategi itu berfokus pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.

Baca juga : Emil Salim Tolak Climate Hero Award karena Merasa Gagal Laksanakan Konvensi Rio

“Strategi ini memastikan program dan inisiatif keberlanjutan sejalan dengan strategi bisnis MPM sehingga MPM dapat terus tumbuh dan berkembang memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan hidup,” kata Natalia.

Ia menambahkan, program CSR yang disusun MPM mempertimbangkan kaitan dan dampak bisnis terhadap lingkungan dan sosial yang mungkin diakibatkan oleh kegiatan operasional serta berfokus pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Keberlanjutan (SDGs),\.

Baca juga : Mayora Mie Oven Raih Penghargaan Inovasi Produk Pangan dan Gizi dari Pergizi

Hingga pertengahan tahun ini, berbagai program CSR MPM telah mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari pihak eksternal, seperti Indonesia CSR Awards (ICA) 2023 untuk kategori best CSR in Consumer Automotive Industry, Top CSR Awards Bintang 4, dan Top Leader On CSR Commitment 2023.

MPMX juga masuk dalam dua indeks dari IDX KEHATI, yakni “ESG Quality 45 IDX KEHATI” yang merupakan indeks berisikan 45 saham terbaik dari hasil penilaian kinerja ESG dan kualitas keuangan perusahaan serta memiliki likuiditas yang baik; serta “ESG Sector Leaders IDX KEHATI” yang berisikan saham-saham dengan hasil penilaian kinerja ESG di atas rata-rata industrinya.

Natalia menegaskan, MPM Group berkomitmen untuk menerapkan pendekatan bisnis yang berkelanjutan (Sustainable business) dengan senantiasa mempertimbangkan nilai-nilai dan budaya berkelanjutan yang mencakup aspek lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam segala aspek aktivitas dan keputusan yang dijalankan.

Melalui pendekatan itu, MPM bertekad menjadi perusahaan yang memiliki pertumbuhan usaha yang kokoh dan mampu memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan kami dalam jangka panjang.

“Mewakili manajemen dan karyawan MPMX, saya mengucapkan terima kasih atas berbagai apresiasi ini. Penghargaan ini memotivasi kami untuk terus mengimplementasikan CSR yang dapat memberi dampak positif bagi masyarakat dimana kami beroperasi. Semoga program-program yang kami lakukan dapat menjadi inspirasi dan tidak berhenti hanya di MPMX sehingga akan memberikan manfaat lebih banyak lagi kepada Indonesia.” tutup Natalia. (RO/Z-5)