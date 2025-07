Peruri Borong 5 Penghargaan di HCREA 2025

Peruri menerima sejumlah penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2025 yang digelar di Swiss-Belhotel Cawang, Jakarta, Kamis (24/7). (MI/HO)

SEBAGAI perusahaan yang menempatkan sumber daya manusia sebagai fondasi utama, Peruri menerima sejumlah penghargaan dalam ajang Human Capital on Resilience Excellence Award (HCREA) 2025 yang digelar di Swiss-Belhotel Cawang, Jakarta, Kamis (24/7).

Penghargaan diterima Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Peruri, Andhyka Gautama Setyawan, sebagai wujud pengakuan terhadap peran strategis Peruri dalam menciptakan manajemen SDM yang adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan era digital dan keberlanjutan.

Dalam kesempatan ini, Peruri berhasil meraih penghargaan bintang lima (rating tertinggi) untuk kategori The Best Sustainable Development and Decent Jobs, The Best Innovation in Education and Training, dan The Best Inclusive Human Capital Development.

Keberhasilan ini merupakan bukti nyata dari komitmen Peruri dalam menciptakan ekosistem kerja yang berkelanjutan dan berkeadilan, mendorong inovasi dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan setiap insan perusahaan mendapatkan akses yang setara terhadap peluang pengembangan diri dan karier.

Melalui berbagai inisiatif strategis, mulai dari program pelatihan berkelanjutan, pemberdayaan talenta lintas generasi dan gender, hingga penciptaan ruang kerja yang inklusif dan adaptif, Peruri terus memperkuat peran transformasionalnya sebagai perusahaan BUMN yang menjunjung tinggi nilai AKHLAK dalam pengelolaan human capital.

Selain penghargaan institusional, penghargaan individu juga berhasil diraih oleh Direktur Utama Peruri sebagai The Best CEO Committed to Human Capital of the Year 2025 atas komitmen yang tinggi dalam mendorong pengembangan SDM di lingkungan perusahaan, serta Direktur SDM, Teknologi dan Informasi Peruri sebagai The Best Human Capital Leadership berkat keberhasilan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengelolaan SDM yang efektif dan berdampak signifikan terhadap transformasi organisasi.

“Terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Penghargaan ini merupakan cerminan dari dedikasi dan semangat seluruh Insan Peruri dalam membangun budaya kerja yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan. Kami berharap pengakuan ini menjadi pemantik semangat bagi kami di Peruri yang mengedepankan SDM sebagai aset strategis perusahaan,” ujar Andhyka.

Penghargaan ini menjadi pijakan penting bagi Peruri untuk terus memperkuat kapabilitas perusahaan melalui pendekatan human capital yang adaptif dan visioner untuk mendukung bisnis digital dan penugasan Peruri sebagai GovTech Indonesia yang menuntut kecepatan, kelincahan, dan ketepatan.

Dengan menempatkan karyawan sebagai pusat transformasi, PERURI siap melangkah ke depan dengan fondasi SDM yang kokoh, lincah, dan berdaya saing tinggi. (Z-1)