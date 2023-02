Inovasi BRINS Diganjar Penghargaan Indonesia Digital Innovation Award 2023

TIDAK berhenti dalam melakukan inovasi sepanjang 2022, BRI Insurance (BRINS) berhasil menorehkan prestasi gemilang di awal 2023 dengan dianugerahi penghargaan sebagai Indonesia Digital Innovation Award 2023 engan Title: Top Configurating, Offering, Experience, Innovation 2023 yang diberikan The Iconomic Research and Consulting.

Penghargaan itu diberikan dalam rangkaian acara Indonesia Top Digital Innovation Award 2023. Penghargaan yang diberikan The Iconomic, diterima langsung oleh CEO BRINS M Fankar Umran.

Pemberian penghargaan itu telah melewati studi yang dilakukan The Iconomics Research. Dalam menentukan perusahaan yang aktif dalam melakukan inovasi-inovasi sepanjang 2022, The Iconomics melakukan penelusuran dan pengumpulan informasi dengan pendekatan media monitoring.

Menurut pendesain industri, Jay Doblin, timbulnya sebuah inovasi muncul dari 3 aspek yaitu Configuration, Offering dan Experience. Berawal dari aspek tersebut akan menghasilkan bentuk-bentuk inovasi yang dihasilkan perusahaan dan memberikan dampak positif secara langsung maupun tidak langsung dimasa yang akan datang.

Perusahaan-perusahaan yang melakukan inovasi untuk meningkatkan value perusahaan akan menjadi panutan bagi perusahaan lain untuk terus beradaptasi serta berinovasi guna terus dapat tumbuh berkembang secara keberlanjutan.

“Terima kasih kami sampaikan kepada The Iconomics atas penghargaan yang diberikan kepada BRINS. Tentunya, BRINS telah melakukan berbagai inovasi untuk meningkatkan value perusahaan, salah satunya kami memiliki aplikasi BRINSmobile yang dapat dengan mudah digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam mendapatkan proteksi aset dan proteksi diri. Semoga penghargaan ini menjadi semagat seluruh SobatBRINS untuk terus berkreasi dan berinovasi” ujar Fankar.

BRINSmobile merupakan aplikasi end user yang dimiliki oleh BRINS untuk memberikan solusi perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Perlindungan yang ada pada aplikasi BRINSmobile dimulai dari perlindungan diri, mobil, rumah, sepeda, dan asuransi mikro kerusakan tempat usaha (KTU) serta asuransi mikro rumahku.

Perlindungan dapat diatur sesuai kebutuhan mulai dari harian, mingguan, dan tahunan. Selain fitur produk, BRINSmobile juga memiliki fitur layanan lainnya seperti fitur klaim dan layanan virtual assistant untuk memberi solusi nasabah yang ingin mendapat informasi seputar perlindungan.

Penghargaan yang diraih oleh BRINS, menjadi motivasi dalam meningkatkan kreatifitas dan kinerja yang semakin baik dengan selalu berinovasi untuk hadir memberi solusi kepada masyarakat sesuai komitmen BRINS untuk menjadi The Most Trusted Partner For Reliable Protection Solutions. (RO/OL-7)