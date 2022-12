Sinar Mas Land Raih Lima Penghargaan PropertyGuru Asia Property Awards 2022

SINAR Mas Land melalui sejumlah proyeknya kembali sukses menorehkan prestasi eksklusif dan bergengsi di kancah internasional dalam ajang PropertyGuru Asia Property Awards 2022. Kali ini, perusahaan berhasil meraih lima penghargaan.

Deretan penghargaan itu ialah Best Housing Development (Country Winner) untuk proyek klaster Enchante di BSD City, Best Office Development (Country Winner) untuk proyek Knowledge Hub di BSD City, Best Industrial Estate Development (Country Winner) untuk proyek Greenland International Industrial Center (GIIC) di Kota Deltamas Cikarang, Best Sustainable Developer (Country Winner) untuk PT Bumi Serpong Damai Tbk, dan Best Boutique Developer (Country Winner) untuk PT Bumi Parama Wisesa. Asia Property Awards 2022 diselenggarakan oleh PropertyGuru yang merupakan puncak dari kompetisi dan perayaan atas ide-ide brilian dari pengembang terkemuka dan dilaksanakan pada Jumat (9/12) di Bangkok, Thailand.

Tahun ini, sebanyak lebih dari 40 perusahaan dan pengembang dari 19 negara turut berpartisipasi dalam 56 kategori yang tersedia. Daftar kandidat finalis peraih penghargaan ini dinilai secara transparan dan kredibel oleh panel pakar industri independen serta pengawas terpercaya di bidang industri properti sebagai tim juri yang berasal dari berbagai negara Asia dengan melihat aspek inovasi, estetika, dan manfaat yang diberikan oleh pengembang.

Bagi para pengembang, seri PropertyGuru Asia Property Awards sudah menjadi standar tertinggi dari industri realestat di Asia sejak pertama kali diadakan. Hampir semua perusahaan pengembang di Asia menjadikan penghargaan dari PropertyGuru sebagai kebanggaan terbesar karena prestise yang didapatkan.

Managing Director President Office Sinar Mas Land Dony Martadisata mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh PropertyGuru kepada Sinar Mas Land dalam ajang Asia Property Awards 2022. "Penghargaan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami karena dapat mengharumkan kembali nama Indonesia di kancah internasional sekaligus diakui sebagai salah satu pengembang properti terbaik di Asia. Pencapaian tersebut juga menjadi bukti komitmen dan keseriusan kami untuk selalu menghadirkan proyek yang berkelanjutan dan berkualitas tinggi bagi masyarakat Indonesia."

Kelima penghargaan tersebut diberikan oleh PropertyGuru Asia Property Awards kepada Sinar Mas Land berdasarkan penilaian kinerja perusahaan sepanjang 2022. Para juri memberikan penghargaan kepada Sinar Mas Land karena dinilai mampu menunjukkan performa terbaik dan progresif di tahun ini. (RO/OL-14)