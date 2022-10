PT.KSP Gunakan Aplikasi GO-LIVE Mempercepat Bisnis Properti Di Kawasan Industri

PT Krakatau Sarana Properti (KSP) terus melakukan transformasi dan digitalisasi bisnis kawasan industrial estate. Dibuat oleh PT. Krakatau IT, saat ini PT Krakatau Sarana Properti telah meluncurkan Digital Control Tower (DCT) GO-LIVE sebagai faktor pendorong digitalisasi era Industri 4.0 dan menuju era Industri 5.0

DCT GO-LIVE yang telah diimplementasikan di PT Krakatau Sarana Properti meliputi transformasi data Finance, Indusial Estate, Hotel-Room & Mice, Real Estate, Restaurant Golf & Sport Centre serta Geografis Information System (GIS).

Melalui penggunaan DCT seluruh data dan proses bisnis perusahaan dapat ditampilkan secara digital dan tervisualisasi secara transparan. Diharapkan dengan diimplementasinya DCT dapat membuat kinerja perusahaan lebih optimal dan mempercepat proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Baca juga : Unilever Indonesia Patok Pertumbuhan 6% di 2023

"Terimakasih kepada PT Krakatau IT yang telah membantu kami dalam membangun Digital Control Tower di PT Krakatau Sarana Properti. Semoga aplikasi ini bermanfaat bagi kelanjutan bisnis PT KSP dan Sukses terus bagi PT Krakatau IT sebagai partner dalam digitalisasi kawasan industri," ujar Ridi Djajakusuma Direktur Utama PT.Krakatau Sarana Properti dalam acara launching DCT aplikasi GO-LIVE di Convention Hall The Royale Krakatau Hotel, Cilegon, Banten. .

Manager General Business Application Krakatau IT Ali Marjan mengatakan, manfaat dengan diluncurkannya aplikasi GO-LIVE yang digunakan PT. KSP ialah mempermudah dalam mengambil keputusan level BOD, selain juga mempercepat dalam sisi bisnis (jualan), dimana para calon investor bisa melihat GIS dengan menjelajah siopas.krakatauproperti.com, disitu kita akan melihat mapping denah kawasan industri yang masih available untuk disewakan.

"Sedangkan untuk internal, PT KSP juga bisa melihat revenue dalam aplikasi dashboard, sehingga bisa menganalisa target bisnis dan pendapatan, baik itu secara angka maupun tampilan grafis. Untuk pengerjaan development GO-LIVE ini memakan waktu kurang lebih 3 bulan termasuk input data keseluruhannya," pungkas Ali. (RO/OL-7)