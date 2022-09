Inovasi Manakib Realty dalam Pengembangan Manakib City Bogor Diganjar Penghargaan di Urbancity Award 2022

PENGEMBANG properti, PT Makanib Rezeki atau Manakib Realty menunjukkan komitmennya dalam pembangunan properti berkualitas lewat raihan penghargaan di ajang Urbancity Award 2022 yang digelar Urbancity.id

Tak tanggung-tanggung, Manakib Realty menyabet 2 penghargaan dalam ajang bergengsi itu, yaitu pada kategori “The Best Prospective Housing in Bogor City“ atau “Prospek Perumahan Terbaik di Kota Bogor” dan "The best innovative mixed used development.

Penghargaan itu merupakan refleksi terhadap pengembangan Manakib City Bogor yang mengusung konsep rumah yang ber-inovatif.

Manakib City Bogor dikembangkan dengan sistem yang terintegrasi antar fasilitas di dalam kompleks pengembangan, seperti area pendidikan, kawasan komersil, sarana umum dan juga lokasi yang tepat di kota bogor.

Rumah di Manakib City Bogor juga dikembangkan secara inovvatif dengan menyematkan fitur rumah pintar (smart home), sehingga menjadikan hunian berkonsep minimalis 2 lantai yang dikembangkan, bisa ditinggali dengan nyaman oleh penghuninya.

"Manakib Realty Sendiri sangat optimis dan yakin dengan situasi perekonomian indonesia dimana para konsumen bisa sangat mudah mendapatkan rumah hunian yang sesuai dengan impiannya, dan kamipun akan terus berinvoasi dan terus mengamati serta memenuhi kepuasan konsumen, sehingga pelayanan yang kami berikan akan terus maksimal," kata Hamzah Muhammad Ali, Direktur Utama Manakib Realty yang hadir di ajang Urbancity Award 2022.

Penghargaan bagi manakib Realty di ajang Urbancity Award 2022 diserahkan langsung Deputi Bidang Industri & Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Hengky Hotma Manurung kepada Komisaris Manakib Realty Akbar Fatahillah Sabanda dan Sharholder Manakib Realty Arfan Sani Fathurrahman Sabanda. (RO/OL-7)