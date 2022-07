Rupiah Melemah Jelang Keputusan The Fed

PADA penutupan perdagangan Rabu (27/7) ini, nilai tukar rupiah terpantau melemah. Tepatnya, di tengah pelaku pasar yang menantikan pengumuman hasil rapat Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed.

Adapun rupiah ditutup melemah 17 poin atau 0,11% ke posisi Rp15.010 per dolar AS. Itu dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya, yakni Rp14.993 per dolar AS.

"Hari ini rupiah memang terlihat melemah. Tapi, sebenarnya masih relatif stabil dan bergerak di kisaran Rp15.000 per dolar AS," ujar ekonom senior dari Mirae Asset Rully Arya Wisnubroto.

Menurutnya, pergerakan rupiah masih lebih banyak dipengaruhi oleh faktor global. Pelaku pasar masih menunggu hasil pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC).

"Pasar memperkirakan akan naik 75 bps. Yang paling penting dan ditunggu adalah guidance ke depan. Seberapa agresif The Fed menaikkan suku bunga untuk mengatasi inflasi yang sangat tinggi," imbuh Rully.

The Fed diperkirakan melakukan penaikan suku bunga yang cukup besar, ketika mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari pada Rabu waktu setempat. Investor menunggu kemungkinan naikknya suku bunga The Fed sebesa 75 bps.

Pada awal perdaganga, rupiah dibuka melemah ke posisi Rp14.997 per dolar AS. Sepanjang Rabu (27/7) ini, rupiah bergerak di kisaran Rp14.978 per dolar AS hingga Rp15.029 per dolar AS.(Ant/OL-11)