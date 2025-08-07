Lestari Moerdijat Ajak Bangun Kepercayaan Diri Penyandang Disabilitas untuk Kontribusi di Sektor Ekonomi

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat(Ist)

WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan untuk membantu membangun kepercayaan diri dan inisiatif penyandang disabilitas agar mampu mengembangkan potensi dan berkontribusi di sektor ekonomi.

"Tantangan utama yang dihadapi penyandang disabilitas saat ini antara lain tidak bisa bekerja di sektor formal, sehingga sebagian dari mereka terpaksa bekerja pada sektor informal," kata Lestari Moerdijat pada sambutannya dalam acara Peningkatan Kapasitas Pengguna Riset dan Inovasi untuk Masyarakat yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bekerja sama dengan Komisi X DPR RI, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (7/8).

Hadir pada acara tersebut anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Mahmud Lakaiyya dan Asman, S. E; Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel H. Abdul Malik Faisal, S.H., M.Adm.Pemb; Perekayasa Ahli Madya Pusat Riset BRIN Abdul Latief; Gender Equality, Disability, and Social Inclusion/GEDSI Specialist Anggiasari Pujiaryati, serta sejumlah komunitas penyandang disabilitas di Sulawesi Selatan. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2020 mencatat total 28,05 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dengan 6,17 juta orang masuk kelompok usia kerja.

Pada acara bertema Pelatihan Strategi Branding untuk UMKM Penyandang Disabilitas itu, Lestari yang juga anggota Komisi X DPR RI berpendapat, para sahabat disabilitas sejatinya memiliki kemampuan yang unik dan berbeda. Kemampuan yang dimiliki itu, jelas Rerie, sapaan akrab Lestari, dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.

Dengan didukung perkembangan teknologi dan kemampuan membangun jejaring, menurut Rerie, yang merupakan legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, penyandang disabilitas berpeluang besar mengembangkan potensi yang mereka miliki untuk masuk di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Rerie, Sulawesi Selatan memiliki potensi ekonomi yang besar dengan sektor pariwisata yang terus bertumbuh dan kearifan lokalnya yang kuat, bisa mengoptimalkan potensi para penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di daerah. Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu meyakini bahwa para penyandang disabilitas di Tanah Air mampu berkontribusi nyata bagi sektor ekonomi dan kemajuan inklusif bangsa.

Asalkan, tegas Rerie, para pemangku kepentingan di pusat dan daerah, serta masyarakat mampu menciptakan ekosistem yang ramah dan mendukung upaya pengembangan berbagai potensi yang dimiliki para penyandang disabilitas di tanah air.(M-2)