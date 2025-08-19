Jelang Festival Setara & Berdaya, Media Indonesia Sambangi YaSDI 

Media Indonesia berkunjung ke Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia (YaSDI)(MI/Suryani Wandari)

MEDIA Indonesia terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan Festival Setara Berdaya. Menjelang pelaksanaan acara, tim Media Indonesia melakukan audiensi dengan Yayasan Solidaritas Difabel Indonesia (YaSDI) untuk menjajaki kemungkinan kerja sama.

YaSDI adalah lembaga atau organisasi yang berfokus pada pemberdayaan dan dukungan bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Yayasan yang diinisiasi oleh Suty Karno, yang dikenal sebagai Atun dalam sinetron Si Doel Anak Sekolahan ini, bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan sosial. YaSDI berupaya untuk menghilangkan diskriminasi dan memastikan penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi diri dan berkontribusi dalam masyarakat.

Dalam pertemuan itu, tim Media Indonesia disambut baik oleh Suty Karno, yang juga pembina YaSDI, Selasa (19/8), di Kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ia mengatakan YaSDI yang selama ini aktif dalam advokasi hak-hak penyandang disabilitas menilai kegiatan semacam ini diperlukan agar memberikan kesempatan dan ruang untuk teman disabilitas bisa menampilkan potensi dan karyanya.

“Selama ini Undang-Undang disabilitas belum terimplementasi dengan baik. Kesadaran masyarakat juga belum terbangun. Memang harus ada kesempatan bagi disabilitas, untuk memberi ruang bagi mereka,” kata Suty Karno.

Selain menegaskan perlunya ruang inklusif, Suty juga mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif. Ia menuturkan, setiap orang bisa saja menjadi disabilitas kapan pun, sehingga membangun ekosistem yang ramah difabel bukan hanya tanggung jawab komunitas, tetapi seluruh masyarakat.

Festival Setara Berdaya merupakan agenda tahunan Media Indonesia yang digelar setiap Desember untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional. Tahun ini menjadi tahun keempat yang bakal menghadirkan berbagai kegiatan, berupa talkshow dan workshop seputar isu disabilitas, pameran UMKM, serta pertunjukan seni. (M-2)