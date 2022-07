Prediksi Ekonom, Harga Minyak Dunia Turun Hingga US$80 per Barel

KEPALA Ekonom Permatabank Josua Pardede menilai sentimen resesi global berpotensi menurunkan harga minyak mentah dunia. Bahkan, pihaknya memprediksi harga minyak dunia dapat mencapai US$80 per barel pada akhir tahun 2022.

"Perkiraan saya, rata-rata tahun ini bisa di US$90 per barel, kalau resesi Amerika Serikat (AS) semakin jelas. Mungkin period end bisa US$80 per barel. Kalau 2023, skenarionya belum pulih bisa turun ke US$70 per barel," tuturnya kepada Media Indonesia, Rabu (13/7).

Lebih lanjut, dia mengatakan guncangan dari sisi demand terhadap penurunan minyak mentah dunia, saat ini bersifat short-term dan cenderung lebih cepat pulih.

Hal yang berbeda dengan guncangan pada sisi supply ketika ditemukannya teknologi shale oil dan shale gas di wilayah AS. "Ini mendorong peningkatan produksi global yang cukup signifikan. Sehingga menurunkan harga minyak mentah secara konsisten," imbuhnya.

Diketahui, Minyak mentah berjangka Brent turun 0,7% atau 68 sen diperdagangkan menjadi US$98,81 per barel pada pukul 00.02 GMT. Minyak mentah West Texas Intermediate AS turun 0,8% atau 72 sen diperdagangkan menjadi US$95,12 per barel.

Meski harga minyak turun, Josua menekankan bahwa peran OPEC saat ini masih cukup besar. Khususnya, dalam mengontrol harga minyak. Sebab, hampir 40% produksi minyak global berasal dari negara anggota OPEC.(OL-11)