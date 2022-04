Pemanfaatan Media Digital Penting Bagi BUMN, BUMD, dan Subsidiary BUMN

PENGHARGAAN Indonesia Top Digital Public Relations Award 2022 khusus untuk perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, dan Subsidiary BUMN di seluruh Indonesia telah digelar.

Penghargaan yang digagas SuaraPemerintah.ID bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia media tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja public relations (PR) BUMN, BUMD & Subsidiary BUMN yang berhasil membangun citra positif dan reputasi perusahaan di ranah digital.



Penyerahan penghargaan Indonesia Top Digital Public Relations Award 2022 telah dilangsungkan secara virtual pada Jumat (22/4).

Dalam keterangan pers, Sabtu (23/4) sebelum acara virtual penyerahan penghargaan, diadakan webinar dengan menghadirkan Dr. Emilia Bassar, S.Sos., M.Si., CEO CPROCOM (Center for Public Relations, Outreach and Communication) yang mengulas tema “Corporate Reputation Management for BUMN & BUMD”.

Indonesia Top Digital Public Relations Award 2022 didedikasikan khusus untuk perusahaan BUMN, BUMD,dan Susidiary BUMN yang berhasil memanfaatkan digital public relations mereka dalam berkomunikasi untuk menciptakan persepsi positif dan membangun reputasi terhadap perusahaan di mata publik.

Perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD & Subsidiary BUMN ini juga telah mengolah cara dan fungsi komunikasi mereka di media digital atau internet. Oleh karena itu, Digital Public Relations menjadi begitu penting untuk membangun citra positif perusahaan BUMN, BUMD,dan Subsidiary BUMN.



CEO SuaraPemerintah.ID Arief Munajad, mengatakan bahwa membangun reputasi di era digital saat ini merupakan tantangan yang harus dihadapi semua lini bisnis.

"Khususnya bagi perusahaan BUMN, BUMD,dan Subsidiary BUMN, pemanfaatan media digital online menjadi sangat penting karena berbagai informasi saat ini bisa didapatkan dengan mudah dan cepat melalui sarana tersebut. Ditambah lagi pengguna media online semakin meningkat tajam," jelasnya dalam keterangan pers, Sabtu (23/4).



“Dalam kondisi seperti sekarang, perusahaan harus go digital atau tertinggal. Melalui digital branding, perusahaan dapat berkomunikasi dan berpromosi untuk meningkatkan brand awareness maupun menjaring calon konsumen baru,” ujar Arief.



Arief menambahkan, SuaraPemerintah.ID hadir sebagai media yang aktif di ranah digital online untuk mempublikasikan berbagai kinerja positif pemerintah, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan Subsidiary (Anak Usaha) BUMN. Tujuannya adalah agar terbangun reputasi atau citra yang baik dari publik terhadap pemerintah, BUMN, BUMD & Subsidiary BUMN.



Untuk itu SuaraPemerintah.ID bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia menggelar Indonesia Top Digital PR Award 2022 untuk mengapresiasi kegiatan PR Digital di BUMN, BUMD & Subsidiary BUMN di seluruh Indonesia.



“Apresiasi ini sebagai bentuk dukungan kami agar PR BUMN, BUMD & Subsidiray BUMN semakin terpacu untuk mengoptimalkan penggunaan media digital dalam membangun reputasi perusahaan,” tambah Arief.



Dalam acara ini, SuaraPemerintah.ID bekerja sama dengan Tras N Co Indonesia, perusahaan consulting terkemuka yang mendedikasikan diri terhadap penelitian akan perkembangan brand dan bisnis di Indonesia.

Tras N Co Indonesia juga sebagai penggagas penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Award, Brand Choice Award, Top Digital PR Award, Top Innovation Choice Award, dan penghargaan bergengsi lainnya.



CEO Tras N Co Indonesia Tri Raharjo, mengatakan bahwa reputasi BUMN, BUMD & Subsidiary BUMN perlu dibangun untuk menciptakan kepercayaan dari berbagai pihak.

Dengan adanya kepercayaan, maka program-program pengembangan perusahaan-perusahaan pemerintah akan berjalan dengan baik.

"Di sinilah fungsi peran penting bagian humas atau PR (Public Relations) sebagai penghubung informasi antara internal perusahaan dengan semua pihak," tuturnya.



“Melihat pentingnya peran PR di BUMN, BUMD & Subsidiary BUMN, maka kami perlu memberikan apresiasi untuk memacu kinerja PR dalam upaya membangun reputasi positif BUMN, BUMD & Subsidiary BUMN di era digital saat ini,” kata Tri.



Tri menjelaskan bahwa para peraih Indonesia Top Digital PR Award 2022 merupakan BUMN, BUMD & Subsidiary BUMN yang telah dipilih berdasarkan penilaian Top Digital PR Index.

Penilaian dilakukan mulai dari bulan Desember 2021 hingga Februari 2022 dengan menggunakan metode Desk Research terhadap 107 perusahaan BUMN, 848 perusahaan BUMD dan 400 lebih perusahaan subsidiary BUMN. Indonesia Top Digital PR Award 2022 menggunakan tiga parameter penilaian digital, yaitu; digital media aspect, digital sentiment aspect, dan digital awareness aspect.



Dari hasil penilaian tersebut, berikut perusahaan-perusahaan yang berhasil meraih Top Digital PR Award 2022 Special Achievement for BUMN, BUMD & Subsidiary BUMN yaitu:



Kategori Perusahaan BUMN diraih oleh PT Berdikari, PT Pertamina (Persero), PT Pos Indonesia (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan lainnya.

Kategori Perusahaan BUMD diraih oleh Bank Kalsel, Bank Papua, Bank Sulselbar dan lainnya.

Kategori Perusahaan Subsidiary BUMN diraih oleh PT Angkasa Pura Supports, PT Mandiri Utama Finance, PT Pegadaian, PT Pos Logistik Indonesia, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Semen Tonasa dan beberapa perusahaan lainnya.

Dengan adanya penghargaan TOP Digital Public Relations diharapkan akan mendorong praktisi PR untuk terus memanfaatkan teknologi digital dalam membangun reputasi perusahaan. (RO/OL-09)