BLT Minyak Goreng Ditargetkan Tuntas Sepekan Sebelum Lebaran

MENTERI Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengatakan bahwa Bantuan Langsung Tunai Minyak Goreng (BLT Migor) sedang dalam proses penyaluran. Sepekan sebelum lebaran, bantuan tersebut diharapkan sudah bisa sampai kepada masyarakat penerima manfaat.

"Sudah di salurkan. Aku nggak tau persis (jumlahnya), tapi sudah proses. Insyallah bisa seminggu sebelum lebaran (sudah tuntas)," ujar Risma saat ditemua wartawan, Rabu (13/4).

Baca juga: Pemerintah Gencarkan Vaksinasi Booster di Kota Keberangkatan Pemudik

Dijelaskan Risma, program bantuan senilai Rp100.000 untuk bulan April, Mei dan Juni disalurkan sekaligus Rp300.000. Penerimanya adalah 20,65 juta keluarga miskin yang terdaftar dalam Program BPNT dan PKH, serta 2,5 juta pedagang kaki lima.

"Sudah kita bagi, jadi kita top up kan mereka penerima sekitar 20,56 juta sekian. Itu nanti kita top up kan mereka nerima bantuan yang PKH ya. PKH nanti di-top up Rp100 ribu kali 3 bulan Rp300 ribu. Di bulan April ini harus selesai, sebelun mei. Mei akan menerima bansos reguler seperti biasanya," tandasnya.(OL-4)