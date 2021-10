James Riady Raih Lifetime Achievement Award di Ajang Golden property Awards 

DEPUTY Chairman Lippo meraih penghargaan Lifetime Achievement di ajang Golden Property Awards 2021 yang dihelat oleh Indonesia Property Watch (IPW) dan 99 Group Indonesia. Achievement ini diberikan atas pengakuan dan kontribusi nyata James di dalam industri properti Indonesia.

James menyebutkan penghargaan yang diterimanya merupakan hasil kolaborasi banyak pihak mulai stakeholder dan khususnya masyarakat yang telah memberikan kepercayaannya kepada Lippo Group termasuk banyaknya peran pihak lain yang ikut bekerja untuk membuka pasar dan membangun ekosistem industri properti hingga seperti yang kita lihat saat ini.

“Tentunya kami sangat bersyukur menerima apresiasi ini dan ini akan terus menjadi pemicu bagi kami untuk terus bekerja keras membangun bangsa melalui sektor properti yang merupakan kebutuhan pokok kita semua. Berbagai upaya bersama terus dilakukan untuk bisa meningkatkan standar hidup dan mengurai berbagai permasalahan sektor properti untuk kemajuan kita semua sebagai bangsa,” ujarnya.

Bagi James sendiri properti telah dijalani selama puluhan tahun dan bukan sekadar menjalani bisnis karena properti telah merupakan salah satu backbone (tulang punggung) dalam membangun bangsa. Situasi ekonomi dan berbagai kendala lain hingga saat ini adanya pandemi Covid-19 tidak membuat properti menurun justru kian penting karena menjadi bagian dari penerapan aktivitas new normal kita.

Pandemi telah membuat ada banyak adaptasi mulai bekerja dari rumah (WFH), sekolah online, hingga berbelanja dan di sisi lain rumah harus bisa menjadi tempat yang aman bagi kita semua dari penyebaran virus. Karena itu berbagai penerapan desain juga terus berkembang dan hal-hal seperti ini yang harus terus disiasati oleh pengembang dan menjadi fokus Lippo.

“Properti bisa menjadi jalan bagi masyarakat untuk terus meningkatkan kesejahteraannya karena setiap orang pasti berangan untuk memiliki properti. Membangun keluarga dan masa depan membutuhkan hunian dan setiap keluarga perlu tempat sebagai basis untuk membangun keluarganya dan karena itu properti akan selalu menjadi sektor yang sangat penting,” pungkas James.

Selain James, Lippo Group juga menerima berbagai penghargaan lain, diantaranya Cendana Homes @ Lippo Village sebagai Best of The Best Millenials Housing Development Region Tangerang dan sekitarnya.

kemudian SOHO FLEX/SPACE Lippo Village sebagai Best Architectural Design Concept for Premium SOHO. Waterfront Estate Lippo Cikarang sebagai Best of The Best Compact Development Region Bekasi dan sekitarnya. (RO/OL-7)