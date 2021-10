Buka Store Baru Saat Pandemi, Optimistis Ekonomi Terus Membaik

SETELAH hampir dua tahun pandemi covid-19 melanda dunia, termasuk Indonesia, menyebabkan situasi krisis yang cukup mengguncang ekonomi global. Beragam industri dan sektor usaha terkena dampak dari situasi ini, yang mana juga dialami oleh industri ritel fesyen.

Salah satu brand pakaian modest yang telah hadir selama 12 tahun, Kami. juga sempat mengalami penurunan penjualan di masa awal pandemi. Kendati demikian, Kami. berusaha sigap dengan mengeksplorasi peluang dan strategi baru untuk beradaptasi dengan kondisi di masa pandemi.

Berangkat dengan semangat dan optimisme tersebut, di awal 2021 ini Kami. kembali mulai membuka cabang-cabang butik baru yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya yang berlokasi di Grand Metropolitan Mall. Pembukaan toko di mal yang berada di Bekasi itu telah dilakukan sejak September 2021, tetapi karena adanya kebijakan PPKM, baru dibuka secara resmi hari ini.

Acara ini dihadiri langsung tiga Founder Kami., Istafiana Candarini (CEO of Kami.), Nadya Karina (Creative Director of Kami.), dan Afina Candarini (Finance Director of Kami.). Di sela-sela acara, Istafiana atau yang biasa disapa Irin menjelaskan terkait alasan pihaknya kembali membuka store baru di tengah pandemi.

"Di awal masa pandemi, kami melihat bahwa kondisi ini sangat mempenaruhi bisnis, terutama brick and mortar ya, sehingga hampir seluruh kegiatan marketing, promosi, dan penjualan dilakukan secara online dan mengandalkan platform digital. Namun, seiring berjalan kami juga melihat bahwa krisis akibat pandemi ini berangsur membaik, dan ke depannya kegiatan ekonomi termasuk di pusat perbelanjaan akan kembali ramai," jelasnya.



Baca juga: Produk Elektronik Diburu, Kawan Lama Luncurkan Kels



Menurut dia, pembukaan toko baru juga merupakan bagian dari komitmen Kami. untuk terus bertumbuh dan senantiasa hadir lebih dekat dengan pelanggan. "Salah satu value yang Kami. pegang yakni di antaranya bagaimana untuk selalu mendengarkan customer, memahami kebutuhan dan keinginan customer, tidak hanya pada koleksi yang kami keluarkan, tetapi juga dari segi pengalaman berbelanja," imbuhnya.

Sementara Afina menjelaskan lebih lanjut mengenai strategi bisnis dan rencana yang dijalankan brand Kami. di masa pandemi, termasuk dari pembukaan butik baru tersebut.

"Selama ini, Kami. tetap fokus untuk meningkatkan kembali penjualan termasuk di antaranya memperbaiki kinerja setiap store atau cabang dari butik Kami. dan melakukan review keseluruhan kinerja store," ujarnya.

Pembukaan store di Grand Metropolitan menambah deretan cabang butik Kami. yang saat ini sudah berjumlah 19 cabang yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini, kami bersyukur bahwa brand Kami. dapat bertumbuh, di antaranya tahun ini Kami. telah membuka empat store baru, yakni di Kota Palopo, area perbelanjaan Pondok Indah Mall, Grand Metropolitan Mall, serta yang juga baru saja dibuka yaitu di Kota Banjarmasin tepatnya di area perbelanjaan Duta Mall. Dan insyaAllah masih akan terus bertambah di tahun ini, karena setelah ini Kami. juga sedang mempersiapkan untuk pembukaan beberapa store baru lagi," pungkas Irin.

Menutup rangkaian acara, ketiga Founder Kami. juga menyampaikan harapan dengan adanya pembukaan store baru tersebut dapat menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen. (RO/S-2)