Wall Street Dibuka Bervariasi Jelang Pengumuman Dari Bank Sentral

SAHAM-saham di Bursa Efek New York, Wall Street, Amerika Serikat dibuka bervariasi pada perdagangan Rabu pagi atau Kamis (18/3) WIB tertekan penurunan saham teknologi ternama menjelang pengumuman penting bank sentral AS Federal Reserve.



Tak lama setelah bel pembukaan, Indeks Dow Jones Industrial Average bertambah 26,46 poin atau 0,08 persen menjadi 32.852,41. Indeks S&P 500 jatuh 17,82 poin atau 0,45 persen menjadi 3.944,89. Indeks Komposit Nasdaq menurun 146,18 poin atau 1,09 persen menjadi 13.325,39. Tujuh dari 11 sektor utama S&P 500 merosot pada perdagangan pagi dengan sektor layanan teknologi dan komunikasi masing-masing turun 1,5 persen dan 1 persen menjadi pemimpin penurunan, sedangkan sektor keuangan naik 1,1 persen, menjadi kelompok dengan kinerja terbaik.



Merosotnya saham teknologi terjadi karena imbal hasil obligasi mempertahankan momentum menjelang keputusan kebijakan dari bank sentral AS. Imbal hasil yang menjadi acuan obligasi AS 10-tahun mencapai 1,67 persen pada hari Rabu, mencapai level tertinggi baru 13-bulan. Imbal hasil obligasi 30-tahun menembus di atas 2,42 persen.

Federal Reserve memulai pertemuan kebijakan moneter 2 hari pada hari Selasa. Investor ingin melihat proyeksi terbaru tentang prospek ekonomi dan acuan untuk suku bunga. Pada hari Selasa, rata-rata indeks utama Wall Street berakhir beragam dengan Indeks Dow dan Indeks S&P 500 berakhir lebih rendah, sementara Indeks Nasdaq sedikit naik. (Ant/OL-3)