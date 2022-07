Sekuel Pengabdi Setan Masuk Layar IMAX

Film terbaru karya Joko Anwar "Pengabdi Setan 2: Communion" menjadi film pertama dari Indonesia sekaligus Asia Tenggara yang telah menjalani proses Digital Remastering (DMR) menggunakan teknologi IMAX.

Film yang diproduksi Rapi Films, bekerja sama dengan Come and See Pictures, Sky Media, Brown Entertainment, dan Legacy Pictures ini memberikan terobosan dengan menggunakan teknologi IMAX guna menghadirkan kepuasan menonton dan pengalaman sinematik yang lebih memuaskan bagi para pecinta film.

Adapun Joko Anwar selaku sutradara dan penulis skenario ‘Pengabdi Setan 2: Communion’ merasa bangga lantaran karyanya bisa tayang di IMAX. Apalagi tidak semua film dapat tayang di IMAX.

“Sebenarnya kami ingin memberikan sesuatu yang lebih, karena kalau kami segini saja, penonton enggak mau balik lagi nonton film Indonesia. Makanya kami ingin bikin yang lebih, kami coba mengeksplorasi apa yang kami bisa dan memberikan hal yang lebih dari yang pertama,” kata Joko Anwar saat ditemui Media Indonesia dalam acara jumpa pers di IMAX Gandaria City, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (25/7).

"Kami juga ingin memberikannya sebagai sesuatu pengalaman sinematik yang lebih. Dan pengalaman yang lebih itu dalam satu bentuk tontonan dengan format yang lebih dari sekedar bioskop biasa yaitu IMAX," tambahnya

Produser dari Come and See Pictures, Tia Hasibuan menjelaskan bahwa butuh waktu hampir satu bulan untuk mengajukan Pengabdi Setan 2: Communion’ ke pihak IMAX di Hollywood, ada proses penyeleksian yang cukup ketat.

"Kami mengirimkan filmnya ke studio IMAX di Hollywood, prosesnya membutuhkan waktu kira-kira 3 minggu, lalu hasil film menggunakan teknologi IMAX ini dikirimkan ke kami, lalu kami sempat menonton di sini. Jujur kami ketika menonton film itu sangat kaget karena semua detailnya menjadi sangat berbeda, suaranya jadi lebih menggelar, efek visualnya juga lebih jernih dan jelas," ungkapnya.

Disisi lain, Vice President - Theatre Sales: India, South East Asia, Australia and New Zealand IMAX, Preetham Daniel mengatakan alasannya memilih ‘Pengabdi Setan 2: Communion’ sebagai film pertama di ASEAN yang menjalani proses digital remastering dengan menggunakan teknologi IMAX.

"Film Pengabdi Setan 2: Communion adalah film dengan IP yang kuat dan mempunyai teknis dengan kualitas tinggi sehingga layak mendapatkan treatment IMAX. Kami merasa bangga dan terhormat bisa menjadi bagian dari sejarah perfilman Indonesia,” kata Preetham.

Lebih lanjut, Preetham juga mengatakan teknologi IMAX dapat memberikan klualitas film yang sangat baik. Teknologi ini akan membantu cerita, visual, ide-idd dan semua teknis menjadi lebih menarik untuk ditonton, penikmat film dapat merasakan scene demi scene dengan detail dan semakin nyata.

"Dengan layar IMAX, penonton dapat merasakan pengalaman menonton dengan cakupan layar yang lebih luas dan spektrum warna yang lebih kaya. Selain itu, next-generation precision sound juga akan membuat audio terbesar dengan merata di seluruh sudut ruang sehingga penonton dapat merasakan suara yang lebih tajam," tegasnya.



Pengabdi Setan 2: Communion akan tayang di bioskop mulai 4 Agustus serta pemutaran spesial di IMAX pada 30 Juli 2022 mendatang. Dengan berbagai keunggulan yang dihadirkan oleh IMAX, menonton ‘Pengabdi Setan 2: Communion’ di IMAX tentu membawa pengalaman menonton yang berbeda, penonton dapat merasakan sensasi seperti berada di dalam scene.

Daftar IMAX yang akan menghadirkan special screening ini meliputi Gandaria City IMAX (Jakarta), Kelapa Gading IMAX (Jakarta), Summarecon Mall Serpong IMAX (Tangerang), The Breeze IMAX (Tangerang), Summarecon Mall Bekasi IMAX (Bekasi), AEON Mall Sentul City IMAX (Bogor), Tunjungan 5 IMAX (Surabaya), Pakuwon IMAX (Surabaya), dan Delipark IMAX (Medan).

Sebagai informasi, film ‘Pengabdi Setan’ yang dirilis di tahun 2017 di Indonesia dan dibintangi oleh Tara Basro dan Bront Palarae ini merupakan film terlaris di tahun itu dengan jumlah raihan penonton bioskop sebesar 4.206.103. Selain itu, pada ajang Festival Film Indonesia 2017, film ini mendapatkan 13 nominasi dan berhasil memenangkan 7 di antaranya.

Pengabdi Setan 2: Communion masih dibintangi pemeran utama seperti Tara Basro, Bront Palarae, Endy Arfian, Nasar Anuz, Egi Fedly, Ayu Laksmi dengan tambahan bintang-bintang muda maupun senior seperti Muzakki Ramdhan, Fatih Unru, Ratu Felisha, Jourdy Pranata, Kiki Narendra, Nafiza Fatia Rani dan Iqbal Sulaiman. Masih ada juga beberapa pemeran lainnya yang akan segera diumumkan.

Film ‘Pengabdi Setan 2: Communion’ berfokus pada keluarga Rini (Tara Basro) setelah pindah ke rumah susun (rusun) lawas yang banyak menyimpan rahasia misterius di dalamnya. (M-2)