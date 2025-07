Ini yang Dilakukan Lukman Sardi untuk Perannya di Film Ghost in The Cell

aktor Lukman Sardi(Dok: IG @LUKMANSRD)

AKTOR Lukman Sardi mengaku selalu berusaha menyesuaikan penampilannya dengan perannya di dalam suatu film. Terbaru, Lukman Sardi digaet untuk ikut bermain dalam film horor komedi teranyar Joko Anwar, Ghost in The Cell. Lalu permintaan apa yang diterima Lukman Sardi agar sesuai dengan perannya di film tersebut.

Selama proses syuting ada permintaan khusus agar rambut, kumis, dan jenggot Lukman dicukur. Ia pun mengaku melakukan transformasi tersebut tanpa tekanan.

"Enggak ada sih, enggak ada perasaan tertekan atau apapun. Gua menikmati aja prosesnya, karena gua juga merasa ini bagian dari kepentingan dari karakter itu sendiri," kata Lukman, Jumat (25/7).

Totalitas Lukman Sardi ini menambah deretan persiapan serius yang dilakukan para aktor demi berperan dalam sebuah film. Film yang diproduksi oleh Come and See Pictures bersama produser Tia Hasibuan yang diperankan Lukman berlatar di sebuah penjara, tempat para narapidana harus bersatu melawan ancaman hantu. Lukman Sardi dalam cerita berperan sebagai seorang narapidana bernama Pendi. Ghost in The Cell" dijadwalkan akan dirilis di bioskop pada 2026.(Ant/M-2)